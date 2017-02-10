10.02.2017 20:48:27

Çukura düşen ineği itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde foseptik çukuruna düşen boğa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde foseptik çukuruna düşen boğa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Akçakale ilçesine bağlı Güneren Mahallesi'nde Abdülhadi Ay'a ait boğa, evin yanında bulunan yaklaşık 4 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düştü. Hayvanı bulunduğu yerden çıkarmayı başaramayan Ay ailesi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giderek çalışmalara başlayan ekipler, çukurun etrafını iş makinesiyle açarak, boğanın çıkmasını sağladı. Foseptik çukurundan çıkan boğayı suyla temizleyen ekipler, daha sonra hayvanı sahibine teslim etti. Abdulhadi Ay, ineğini çukurdan çıkaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.