08.05.2017 11:02:02

Çukura düşen büyükbaş hayvanı AFAD ekipleri çıkardı

Afyonkarahisar'da yaklaşık 3 metrelik bir çukura düşen büyükbaş hayvan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin başarılı operasyonu ile kurtarıldı.

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Afyonkarahisar'da yaklaşık 3 metrelik bir çukura düşen büyükbaş hayvan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin başarılı operasyonu ile kurtarıldı.Edinilen bilgilere göre olay, merkeze bağlı Kışlacık köyü ile Büyükkalecik beldeleri arasındaki dağlık alanda meydana geldi. 112 Acil Servisi arayan Halil Dağ isimli vatandaş otlattığı ineklerden birisinin çukura düştüğünü ve çıkaramadığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri söz konusu bölgeye giderek çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmasında çukura inen teknisyenler, halat bağladığı ineği düştüğü yerden çıkarıldı. Büyükbaş hayvan daha sonra sahibine teslim edildi.