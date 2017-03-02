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02.03.2017 10:52:13
Cudi Dağı'na terör operasyonu
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Avrasya Tüneli’nin ücretleri internetten de ödenebilecek
Avrasya Tüneli’nin geçiş ücreti internet üzerinde de ödenmeye başladı.
02.03.2017 10:59:41
Altın fiyatları yeniden tırmanışta
Son iki haftadır durağan bir seyir izleyen altın fiyatlarında yeniden dalgalanma başladı.
02.03.2017 10:47:38
Antalya’da 16 öğretmene FETÖ gözaltısı
Antalya’da FETÖ soruşturması kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.
02.03.2017 10:25:45
'Dünyanın en eski yaşam izleri' bulundu
Dünyanın en eski yaşam izlerinin, Kanada'nın Quebec eyaletinin kuzeyinde yürütülen bilimsel bir araştırmada bulunduğu açıklandı.
02.03.2017 10:05:30
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu. Derbi maç 23 Nisan Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.
02.03.2017 09:33:40
Adana'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
02.03.2017 09:09:00
İstanbul'da elektrik kesintisi
İstanbul Avrupa Yakası'nda bazı ilçelere 4 Mart tarihinde elektrik verilemeyecek.
02.03.2017 09:07:36
TİMETÜRK
SON
HABERLER
Grup Yorum davasında karar
Avrasya Tüneli’nin ücretleri internetten de ödenebile
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Altın fiyatları yeniden tırmanışta
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TİMETÜRK
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HABERLERİ
Cudi Dağı'na bahar operasyonu
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