29.12.2016 07:29:05

Cübbeli'den sosyal medyayı sallayan 'yılbaşı' yorumu

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yılbaşı yorumu çok konuşuldu...

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Twitter hesabından çok ilginç bir 'yılbaşı' yorumu yaptı. "Neden Kafir'in bayramını kutlayacağım ya!" Cübbeli Hoca, "Sen gavurların bayramını kutlarsan, Allah da başına kafirleri musallat eder!" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen, Ahmet Mahmut Ünlü'nün Twitter'da yaptığı yeni yıl yorumu sosyal medyayı salladı. Çok sayıda kişi, Cübbeli'nin yorumuna tepki gösterdi.

Cübbeli'nin yılbaşı kutlamaları ile yaptığı yorumlar şöyle:

Neden Kafir'in bayramını kutlayacağım ya! Bizim bayramımız mı yok!? Mevlid'imiz mi yok!? Miracımız mı yok!? Neden hep biz onlara benzeyelim?

Sen gavurların bayramını kutlarsan, Allah da başına kafirleri musallat eder!

Bir kişiyi bile olsun Allah için vazgeçirelim şu noeli kutlamaktan! Allah korusun iman gitti mi cehennemden ebedi çıkamayacak!

Babanın katilinin bayram yaptığı günde bayram yapar mısın? Babanın katillerinin, dininin düşmanlarının kutlamalarına katılma. Noel kutlama!

YORUM YAZ Yorumunu Gönder