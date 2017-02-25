26.02.2017 12:01:11

Çuay bahçesi ihaleye çıkıyor

İzmit Belediyesi mülkiyetindeki çay bahçesini ihaleyle kiraya verecek.

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İzmit Belediyesi mülkiyetindeki çay bahçesini ihaleyle kiraya verecek.İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yahya Kaptan Mahallesi Salkım Söğüt Caddesinde bulunan mekanın kiralama ihalesi 8 Mart Çarşamba günü yapılacak. Çay bahçesi, çay ocağı ve büfe olarak kullanılacak yerin aylık 3 bin lira muhammen bedelle 3 yıllığına kiralanacağını söyleyen yetkililer, ihale ile ilgilenenlerin 7 Mart Salı günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerektiğini söylediler.