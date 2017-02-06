06.02.2017 16:43:41

CÜ Rektörlük Kayak Yarışları yapıldı

Her yıl geleneksel olarak yapılan 'Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Kayak Yarışları' Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yapıldı.

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Her yıl geleneksel olarak yapılan 'Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Kayak Yarışları' Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yapıldı.CÜ Rektörlüğü tarafından düzenlenen kayak yarışlarına Sivas Vali Davut Gül, CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 18 kategoride gerçekleştirilen yarışmalara erkek ve kadın olmak üzere 91 kayakçı katıldı. Kayakçılar snowboard, alp ve kuzey disiplini kategorilerinde yarıştı.Ödül töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, yoğun bir katılım olduğunu ifade ederek, "Sivas'ın yükselen yıldızı Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi inşallah bundan sonra daha güzel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Üniversitemize bağlı Yıldız Dağı Yüksek İrtifa Merkezi inşaatımız yakın zamanda hizmete girecek ve bundan sonra artık milli sporcularımız Yıldız Dağını tercih edecekler" dedi.Yarışlarda dereceye giren sporculara Vali Davut Gül ve Rektör Alim Yıldız tarafından madalyaları ile ödülleri verildi. Yarışmacılara ve katılımcılara üniversite tarafından çay ve çorba ikram edildi.