23.02.2017 11:40:34

ÇSM'de müzik ziyafeti

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara Çoksesli Korosu konserine ev sahipliği yaptı. Salonu dolduran Ankaralı sanatseverler, klasik müzikle keyifli bir gece yaşadı.

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Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara Çoksesli Korosu konserine ev sahipliği yaptı. Salonu dolduran Ankaralı sanatseverler, klasik müzikle keyifli bir gece yaşadı.Çankaya Belediyesi, sanatın merkezi olmaya devam ediyor. Ankaralı sanatseverler için önemli bir adres olan Çağdaş Sanatlar Merkezi, yine büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Çankaya Belediyesinin katkılarıyla Ankara Çoksesli Korosu tarafından düzenlenen konseri çok sayıda vatandaş izledi. Nilgün Tuzkaya şefliğinde Macar halk şarkısı "Tabortuznel" ile başlayan konser, Bach, Mozart, Verdi gibi büyük bestecilerin eserleriyle devam etti. Koristlerin seslendirdiği Kızılcıklar Oldu Mu, Dağlar, Suda Balık Oynuyor, Eylül Sonu, Yol Havası ve Katip gibi halk türküleri ile müzik ziyafetine dönüşen konser, temposu ve enerjisi ile vatandaşlarında katılımını sağlayan Ben Giderim Batum'a şarkısı ile son buldu.