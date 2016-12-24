24.12.2016 17:36:13

'Çözüm bulmayan bürokratı görevden alalım'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 'Bakanlığımızda size yardımcı olmayan, çözüm bulmayan hangi bürokratsa bana söyleyin, görevden alalım. Bu kadar basit. Böyle bir şey olmaz.' dedi.

Bakan Özlü, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen “Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu toplantıda, bakanlık olarak şu anda Üretim Reform Paketi üzerinde çalıştıklarını, bu paketin OSB'lerle ilgili de birçok önemli düzenlemeyi içerdiğini ifade etti.

Toplantıda dile getirilen bazı hususları zaten hazırladıkları mevcut taslakla çözmüş olacaklarını, diğer konuları da değerlendireceklerini belirten Özlü, Üretim Reform Paketinin sadece İstanbul'dakiler için değil ülkedeki her OSB'ye yönelik düzenlemelerden oluşacağını, bütün üretim alanlarının bu paketten istifade edeceğini dile getirdi.

İstanbul özelinde ve hatta buradaki bir OSB özelinde zikredilen hususları da ayrıca çalışacaklarını ifade eden Özlü, “Şundan emin olunuz; sizlerin, ülkenin ve ekonominin lehine olan bir adım varsa, biz bunu mutlaka atarız. Asla çekinmeyiz. İlgili tüm taraflarla oturur, sizin adınıza onlarla konuşur ve ikna ederiz. Yeter ki siz değerli sanayiciler üretmeye devam edin. Yeter ki siz üretiminizi hem miktar hem de nitelik olarak artırmaya devam edin.” diye konuştu.

Özlü, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedeflediğini, bu hedefe ulaşmak için daha verimli, daha rekabetçi, daha fazla ve daha nitelikli üretim yapabilen bir sanayi sektörü oluşturacaklarını kaydetti.

Rekabetçi ve çevreyle uyumlu bir sanayi sektörü inşa etmek için bu üretimin yapılacağı fiziki altyapıları ve uygun mekanları oluşturmanın önem arz ettiğine değinen Özlü, bunu sağlamak için OSB'ler, sanayi siteleri ve endüstri bölgeleriyle ilgili çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini söyledi.

"2023 hedefimiz 70 yeni OSB daha kurmak"

Kaliteli üretim yapmak için öncelikle planlı bir sanayileşme politikası olması gerektiğine işaret eden Özlü, “OSB'ler, endüstri bölgeleri ve sanayi sitelerinin sanayimizin fiziksel gelişiminin ve planlı sanayileşmenin en önemli unsurlarıdır. Bu bölgeler, sanayicimizin dünya standartlarında üretim yapmalarını sağlayan altyapılar sunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Bakan Özlü, şu anda 295 OSB'de 1 milyon 640 bin kişinin istihdam edildiğini, 2023 hedeflerinin ise 70 yeni OSB daha kurarak 1 milyon ilave istihdam oluşturmak olduğunu bildirdi.

Kurdukları beş endüstri bölgesiyle ilgili çalışmaları da hızla tamamlamayı ve bu bölgelere büyük ölçekli yatırımları çekmeyi planladıklarını belirten Özlü, “Mevcut OSB'lerimizin doluluk oranını artırmaya da büyük önem veriyoruz. Türkiye'deki OSB'lerin doluluk oranı yüzde 70'ler civarında. Bu bölgelerdeki sanayicilerimize en iyi şekilde hizmet vermek için OSB yönetimlerimizle birlikte yoğun bir gayret gösteriyoruz. Özellikle altyapı sorunlarını çözmek için yoğun bir gayret gösteriyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Özlü, “Bizim işimiz yatırımcının, sanayicinin ve girişimcinin önünü açmak. Bizim işimiz, sizlerin daha rekabetçi bir üretim yapmanızı sağlayacak yasal ve fiziki altyapıyı oluşturmak.” dedi.

"Türkiye'ye güvenin"

Türkiye'nin çok yoğun bir gündemi olduğunu belirten Özlü, “Üç terör örgütüne karşı amansız bir mücadeleye girişmiş durumdayız. Şehitlerimiz oluyor. Allah'tan hepsine rahmet diliyorum. İnsanlar, bu ülke için can verirken, bizim de bu ülke için canımızı dişimize takarak çalışmamız gerekiyor. Çok çalışmalıyız. İyi ve doğru çalışmalıyız. İyi ve doğru adımlar atmalıyız. Gündemin yoğunluğuna takılıp işlerimizi asla ihmal etmemeliyiz. Bizi güçlü bir Türkiye hedefine taşıyacak olan altyapıyı muhakkak kurmalıyız.” dedi.

Bakanlık olarak bunun için çalıştıklarını, sanayicilerden de bu zorlu dönemde yatırıma ve üretime özellikle hız vermelerini istediklerini ifade eden Özlü, “Türkiye'ye güvenin. Türkiye'ye inanın. Son bir yıl içinde Türkiye'nin başına gelenleri hepimiz biliyoruz. Hani derler ya ‘Pişmiş tavuğun başına gelmedi' diye. Benzeri bir durum söz konusu. Bakın dimdik ayaktayız. Çalışıyoruz, üretime devam ediyoruz. Bu bakımdan Türkiye güçlü bir ülkedir.” diye konuştu.

"Sanayiciye yardımcı olmayan bürokratı görevden alırım"

Bakan Özlü, daha sonra OSB'lerdeki sorunlara yönelik katılımcıların sorularını yanıtladı. Özlü, OSB'lerdeki sorunlar ve çözüm önerilerinin bakanlık olarak değerlendireceklerini ve gerek Üretim Reform Paketi gerekse TÜBİTAK reformunda bunları dikkate alacaklarını söyledi.

Tek binada birden fazla iş yeri konusuna ilişkin soru üzerine Özlü, “Şu anda aslında mevcut uygulamada kiraya verme konusu yok. Biz de bunu çok arzu etmiyoruz. Yani üretim yerinizin bir kısmının kiraya verilmesini çok istemiyoruz. Ama tekrar bir gözden geçireceğiz.” dedi.

OSB'lerin yol ve ulaşım konularıyla ilgili soruya Özlü, “Bu Türkiye'nin bir çok yerinde var. OSB yapıyoruz bağlantı yolu yok, doğalgaz bağlantısında sorun var. İnşallah bu Üretim Reform Paketinde bunun için bakanlığımıza yetki alıyoruz. Yani OSB yapıyorsak buranın kara yolu, elektrik, doğalgaz bağlantısını çözüme kavuşturmak için bakanlığımıza yetki alıyoruz. Bunu koordine edeceğiz.” yanıtını verdi.

İhracat yapan sanayicilere yeşil pasaport vereceklerini belirten Özlü, bu konuda hükümetin kararlı olduğunu, bununla ilgili uygulama esasları yani ikincil dokümanlar üzerinde Bakanlar Kurulunda bir defa görüştüklerini, bunu sonuçlandıracaklarını bildirdi.

OSB'lerdeki arsa konusuna ilişkin soru üzerine Özlü, “OSB'lerdeki arsa fiyatlarının yüksekliği bizi de rahatsız ediyor. Buna bir çözüm bulacağız. Şöyle bir şey düşünüyoruz: Yeni kurulacak OSB'lerde arsa maliyeti, artı altyapı maliyeti, bütün maliyetlerin toplamının üzerine yüzde 20-25, neyse artık, bir kar koyup o maliyetle sanayiciye arsanın tahsisini düşünüyoruz. Bu reform paketinde de var. Gerçekten bizde sanayici bütün parasını arsaya yatırıyor, bina yapıyor, sonra işletmede sıkıntı çekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Özlü, başka bir soru üzerine, “Bürokraside, bizim bakanlığımızda size yardımcı olmayan, çözüm bulmayan hangi bürokratsa bana söyleyin, görevden alalım. Bu kadar basit. Böyle bir şey olmaz. Diğer bakanlıklarda da sorunlarla karşılaşıyorsanız bizim haberimiz olsun, ilgili bakanla ben konuşayım.” dedi.

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