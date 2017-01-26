26.01.2017 16:35:04

ÇÖZMER'e başvuru 50 bini aştı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılı Eylül ayı sonunda hayata geçirilen ve büyükşehir hizmet birimlerinin iletişimini tek çatı altında toplayan ÇÖZMER, geçen 4 aylık sürede 50 bin başvuruyu aştı. Vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerinin alındığı sistemde, yüzde 98,5 oranında geri dönüş sağlandı.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılı Eylül ayı sonunda hayata geçirilen ve büyükşehir hizmet birimlerinin iletişimini tek çatı altında toplayan ÇÖZMER, geçen 4 aylık sürede 50 bin başvuruyu aştı. Vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerinin alındığı sistemde, yüzde 98,5 oranında geri dönüş sağlandı.Vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak ve çağın gerektirdiği teknolojileri kent hayatına taşımak adına çalışmalar yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, bünyesi altındaki tüm birimlerin çağrı merkezlerini tek çatı altında topladığı ÇÖZMER sisteminde 50 bini aşan başvuru aldı. Sistemin 4 ay gibi bir sürede 50 bin üzerinde başvuruya ulaştığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytaç Yalçınkaya, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde çağın gereklerini yerine getirmek, teknolojik imkanları kullanarak vatandaşlarımıza hizmeti hızlandırmak amacıyla bir dizi çalışmanın içerisindeyiz. Bundan hareketle ÇÖZMER sistemini de vatandaşlarımızı belediyeye gelmeden sorun, talep ve önerilerini bildirmeleri amacıyla 2016 yılı Eylül ayı sonunda hayata geçirmiştik" dedi.Yapılan 50 binin üzerindeki başvuruya yüzde 98,5 oranında geri dönüş sağlandığını da dile getiren Genel Sekreter Yalçınkaya, "Zaman zaman büyükşehir belediyemizin sorumluluğu dışında taleplerin geldiği de oluyor. Bu vatandaşlarımızı da ilgili birimlere yönlendiriyoruz. 27 personelimizle 7 gün 24 saat anlayışıyla 17 ilçemize ve 1065 mahallemize en güzel hizmetleri vermenin çabasındayız. Vatandaşlarımız büyükşehir belediyemizle ilgili her türlü istek, öneri ve şikayetlerini 444 99 45 ve 185 numaralı telefonlardan arayarak, belediye birimlerimize gelmelerine gerek kalmadan iletebilirler" diye konuştu.