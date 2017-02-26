27.02.2017 11:30:16

Coşkun, Aksu Karaöz Çepeli Barajı incelendi

Devlet Su İşleri (DSİ) 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, Aksu Karaöz Çepeli Barajı'nda incelemelerde bulundu.

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Devlet Su İşleri (DSİ) 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, Aksu Karaöz Çepeli Barajı'nda incelemelerde bulundu.DSİ 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, Bölge Müdür Yardımcısı Köksal Buğra Çelik ve Şube Müdürleri ile birlikte Aksu Karaöz Çepeli Barajı'nda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Coşkun, "Aksu Karaöz Çepeli Barajı'nda İkmal İnşaatı kapsamında 30 bin metreküp kaya dolgu imalatı yapılmış. Gövde dolgusu imalatında 181,00 kotuna kadar kil ve kaya dolgu imalatı yapılmış olup sulama hattı boruları ve sanat yapılarının imalatları tamamlandı. Orman rölekasyon yolu ve kret ulaşım yolu devam ediyor" dedi.Coşkun, Çepeli Barajı ve Sulaması işi kapsamında 4 bin 850 dekar tarım alanının borulu sistemle sulanacağını söyledi.