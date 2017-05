10.05.2017 19:03:05

Çorum HEM'in sergisi beğeni topladı

Çorum'un Mimar Sinan Halk Eğitim Merkezi (İHEM) yıl sonu sergisi açıldı.

Çorum'un Mimar Sinan Halk Eğitim Merkezi (İHEM) yıl sonu sergisi açıldı.Mimar Sinan HEM Müdürü Fuat Bal, milli eğitim faaliyetleri içerisinde Halk Eğitim Merkezleri'nin büyük bir yeri ve önemi olduğunu söyledi. Hayat boyu öğrenmede Halk Eğitim Merkezleri'nin beşikten mezara kadar eğitim ilkesi doğrultusunda toplum içerisindeki hizmet vermeyi kendisine amaç edindiğini ve her yaştaki insanın bilgi, yetenek ve becerilerine göre kurslar düzenlediğini açıklayan Bal, bu bağlamda okullarda sosyal kültürel kurslar açtıklarını ifade etti.HEM'in eğitimlerinin örgün eğitim içinde veya dışında kalmış her yaştaki bireyin günün gelişen teknolojik toplumsal, sosyal ve kültürel şartlarına uyumlarını değişik meslek sahibi olmalarını sağlayarak eksik eğitimleri tamamlayan planlı, programlı eğitim faaliyetleri olduğunu dile getiren Bal, "Eğitirken üretim yapan üretirken iş gücünü ekonomik katkı olarak aile bütçesine aktaran meslek sahibi kişiler yekiştiren ve bunları toplumun değişik üretim sektörlerinde değerlendirmek HEM'in en başta gelen amaçları arasındadır. HEM, beşikten mezara kadar eğitimden hareketle tüm bireylere hizmeti amaç edinmiştir" dedi.İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de, her alanda Halk Eğitim Merkezlerinin olduğunu belirterek, "Halk Eğitim Merkezinin önemi daha çok kursiyere ulaşmak daha çok bireye kurs vermek. Sadece hem binasında değil tüm kamu kurum ve kuruluşlarda kurs verildi. Hiçbir vatandaşımızın zorlanarak merkez binasına getirilmesi değil biz devlet olarak halkımızın ayağına gideceğiz dedik. Şuanda Çorum'un her tarafında kurslarımız var. Bu kurslarımızın daha çok olmasını istiyoruz. Bütün kurumlar birlikte çalışmak için kapılarını açtı. En büyük destekçimiz Çorum Belediyesi. En güzel ortamlarda kursların açılmasına vesile oluyorlar. Biz şu kursu almak istiyoruz diyen kim varsa biz orada kurs açarız" diye konuştu.Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, insanların kabiliyetlerini ortaya çıkarabilmek için imkanlar oluşturmak gerektiğini belirterek, "Eline kalem almayan, resim yapmayan bir insanın ressam olup olmadığını bilmek mümkün değildir. HEM insanlardaki kabiliyetleri topluma sunmak adına önemli görevler yapıyor. Merkezimizle yaptığımız işbirliklerinden de memnunuz" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı. El emeği göz nuru eserlerin görücüye çıktığı sergi beğeni topladı.