01.02.2017 16:53:57

Çorum Hakimiyet Gazetesi 27. yılını okuyucularıyla kutladı

Çorum'da 1 Şubat 1991 tarihinde yayın hayatına başlayan Hakimiyet Gazetesi, 27. yılını okurlarıyla kutladı.

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Çorum'da 1 Şubat 1991 tarihinde yayın hayatına başlayan Hakimiyet Gazetesi, 27. yılını okurlarıyla kutladı.Hakimiyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erol Taşkan, Çorum Hakimiyet'in, varlık nedeni olan 'yerelin sesi olmak' prensibinden hareketle geride bıraktığı sürede hep Çorum'un lehine olan haberlere imza attığını söyledi. Hakimiyet'in günlük gazete olmanın verdiği sorumlulukla güncel gelişmeleri sıkı takibin yanı sıra gündeme getirdiği konularla kamuoyunun sesi olduğunu dile getiren Taşkan, "Hakimiyet, Çorum'da yerel gazeteciliğin lokomotifi, Çorum'un gür sesi" dedi.Yayınladıkları haberlerle kamuoyunun yararını gözeten, gündeme taşıdığı meselelerle halkın sıkıntı ve sorunlarını ortaya koyan, çözümün takipçisi olan bir gazete olduklarının altını çizen Taşkan, Çorumlulara dolu dolu bir gazete sunmak için gayret gösterdiklerini, bundan sonra da aynı heyecanla çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.Taşkan, "Doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla Çorum kamuoyunun beğeni ve takdirini kazanan Hakimiyet, teknolojik ve görsel açıdan yaptığı değişikliklerle kendini sürekli yeniliyor. Gün içerisinde sürekli güncellenen internet sitesi www.corumhakimiyet.net ile gündemdeki gelişmeleri sıcağı sıcağına okurlarına ulaştıran Hakimiyet; 'Otopark' ve 'Kıyı Köşe' gibi özel sayfalarıyla ekiyle okurlarına gazete okumanın zevkini yaşatıyor. Ayrıca Çorum'un ilk mizah sayfası 'Leblebi Keyfi'ni okurlarına sunan Hakimiyet, içerik zenginliği ile farkını ortaya koyuyor. Hakimiyet, gerek basılı gerekse sanal ortamdaki yayınları ile dünyanın neresinde olursa olsun tüm Çorumlularıın sesini kamuoyuna duyuruyor. Hakimiyet, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de okurlarından aldığı destekle Çorum'a ve Çorumluya yakışan bir gazete olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.