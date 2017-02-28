28.02.2017 22:25:12
Çorum'daki FETÖ/PDY operasyonu
Adliyeye sevk edilen 10 kişiden 1'i tutuklandıÇorum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sek edilen şüphelilerden B.G. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.