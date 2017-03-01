01.03.2017 15:04:27

Çorum'da Uyuşturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı

Uyuşturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Hitit Üniversitesi Rektörlük Salonu'nda toplandı.

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Uyuşturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Hitit Üniversitesi Rektörlük Salonu'nda toplandı.Çorum Valisi Necmeddin Kılıç başkanlığında düzenlenen toplantıya Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Vali Yardımcısı Alp Aslanargun, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.Toplantıda konuşan Vali Necmeddin Kılıç, Hitit Üniversitesi bünyesinde 'Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi' kurulması teklifinde bulundu. Söz konusu merkezin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının beyni konumunda olacağına işaret eden Vali Kılıç, "Halk Sağlığı Müdürlüğü ve AMATEM'le koordineli çalışacak bu bilimsel merkez, tedbirlerin planlanması ve hayata geçirilmesinde önemli bir rol alabilir" dedi.Akademisyenlerin görev alacağı Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi'nin yurt dışındaki çalışmaları inceleyip Türkiye'ye uyarlayabileceğini belirten Kılıç, "Başarırsak, bu işin motoru oluruz" diye konuştu.Madde bağımlılığı ile mücadelede toplumun tüm kesimlere önemli sorumluluklar düştüğünü anlatan Kılıç, konuyla ilgili duyarlılığın ve farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.'Gençliğimizi, geleceğimizi, yarınlarımızı uyuşturucu bataklığından korumalıyız' diyen Vali Necmeddin Kılıç, "Uyuşturucu kullanımına karşı okullarda yaygın ve yoğun bir bilinçlendirme çalışması yürütmeliyiz. Söz konusu alandaki sorumluluk sahibi kurum ve kuruluşlar bu hususta çok iyi çalışmalı. Uyuşturucu madde kullananların ailelerinde de çeşitli problemlerin yaşandığı biliniyor. O nedenle gerçekleştirilecek çalışmaların geniş kapsamlı olarak yürütülmesi gerekiyor. Ülkemizde uyuşturucu madde kullanım oranı Avrupa'ya göre düşük gibi görünse de yayılma potansiyeli son derece yüksek. Bu yüzden gençlerimizi kaybetme riski ile karşı karşıyayız. Eğer 20 yıl boyunca bu devletin dinamik gücü olan gençlerimize sahip çıkabilirsek, geleceğin süper gücü oluruz. Zira Avrupa bitti, yaşlanan nüfusu yüzünden son demlerini yaşıyor. Madde bağımlığına karşı özellikle okul çevrelerindeki tedbirleri artıracağız. Terörle mücadele kadar önemli olan bu meselede başarıya ulaşmak için elbirliği ile çalışacağız." şeklinde konuştu."Uyuşturucu ile mücadelede AB ve Fransa stratejileri"Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam'da, 'Uyuşturucu ile Mücadelede Avrupa Birliği ve Fransa Stratejileri' konulu bir sunum yaptı.Sunumunda, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele alanında yurt dışında yapılan başarılı uygulamalardan örnekler veren Nurcan Baykam, Çorum'da uygulanabilecek stratejilerin belirlenmesi hususunda yol gösterici açıklamalarda bulundu.Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi'nden bahseden Prof. Dr. Baykam, verdiği istatistiki bilgilerle Fransa-Türkiye kıyaslamasını yaptı.Rektör Yardımcısı Baykam ayrıca eğitim kurumlarında ve toplumsal yaşamda uygulanabilecek tedbirlerden bahsederek çözüm önerilerini sıraladı. Baykam, sunumu sonrası konuyla ilgili soruları cevapladı.Yeşilay Haftası'nda Çorum'da yapılması planlanan etkinliklerin de görüşüldüğü toplantı, Kurul üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirmelerinin ardından sona erdi.