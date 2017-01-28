28.01.2017 18:33:34

Çorum'da polisten kaçan 4 kişi Tokat'ta yakalandı

Çorum'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilde bulunan 1'i cezaevi firarisi 4 silahlı şüpheli, Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis ve jandarmanın nefes kesen operasyonuyla yakalandı.

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Çorum'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilde bulunan 1'i cezaevi firarisi 4 silahlı şüpheli, Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis ve jandarmanın nefes kesen operasyonuyla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, 34 DF 4865 plakalı çalıntı otomobil ile Çorum'dan doğu istikametine giden 4 kişi şüphe üzerine Çorum'da polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Amasya ve Taşova'da da kontrol noktalarından kaçmaya başaran zanlılar köy yolları üzerinden yollarına devam etmeye başladı. Bunun üzerine Tokat Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri Erbaa'da bulunan ve anayolla paralel olarak doğuya giden tüm köy yollarını kesti. Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesi girişinde jandarma ve emniyet ekiplerinin yolu kapattığını gören şüpheliler araçlarından inerek yaya olarak farklı yönlere kaçmaya başladı. Şüphelilerden Burcu K., Mehmet Mesih Ü. ve araç sürücüsü Tanju K. araçtan çok fazla uzaklaşamadan yakalandı. Cezaevi firarisi Murat D. ise araçtan 2 km uzakta bulunan Karayaka beldesi içinde yakalandı.Murat D.'nin kaçtığı Karayaka beldesinde belediye hoparlörlerinden şüpheli kişinin belde içerisinde olduğu ilanları verildi. Bu ilanlar üzerine firari Murat D. beldeden ayrılmaya çalışırken polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.Olayı gören Karayaka beldesinden Mehmet Berber (45), "Son kişi buradan kaçınca köyün alt başında bahçelerin içerisine girip duvarın arkasına saklandığını gördük. Sivil polis peşinde ve öbür arkadaşlarla birlikte biz yönlendirdik. 156'yı arayıp jandarmayı bilgilendirdik" dedi.Araç içerisinde yapılan aramalarda ise bir seri atış yapabilme özelliğine sahip pompalı tüfek, bir tabanca ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.Şüpheliler, Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından Erbaa Adliyesine sevk edildi.