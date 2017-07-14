14.07.2017 14:06:01

Çorum'da feci kaza: 3 ölü

Çorum'un Alaca ilçesinde, bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Zile Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hacı Salep yönetimindeki 38 D 4833 plakalı tır, Zile Kavşağı'nda Ahmet Ömür yönetimindeki 43 LU 451 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobili altına alarak sürüklemeye başlayan tır, bir süre sonra kontrolden çıkarak yola devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan eşi Sibel Ömür, kızı Ahsen Ömür olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Cihan Ömür ile tır sürücüsü Hacı Salep yaralandı. Durumu ağır olan Cihan Ömür, Alaca Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Kazadan sonra araçta sıkışan cenazeler Alaca Belediye İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Ahmet Ömür'ün, Pazar Devlet Hastanesinin müdürü olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, tırın yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açılırken, kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam ediyor.