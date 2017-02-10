10.02.2017 16:05:17

Çorum'da 3 askere FETÖ'den gözaltı

Çorum'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 3 asker gözaltına alındı.

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Çorum'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 3 asker gözaltına alındı.15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığında askerlik yapan D.Y. (24), K.A. (27) ve F.A. (26), İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen askerler, ifadeleri alınmak üzere Çorum Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edildi.