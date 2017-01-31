SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Çorum Çölyak Derneği'nin projesine bakanlıktan onay
31.01.2017 18:32:11

Çorum Çölyak Derneği'nin projesine bakanlıktan onay

Çorum çölyak Derneği tarafından çölyak hastalığı ile mücadele ederek tüm hayatını ona göre yeniden düzenlemesi gereken çocuklarda görülen sağlık sorunlarının en aza indirgenmesi amacıyla hazırlanan 'Çocuklar Sıkılmasın Çölyak Yakmasın' adlı proje İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edildi.

Çorum çölyak Derneği tarafından çölyak hastalığı ile mücadele ederek tüm hayatını ona göre yeniden düzenlemesi gereken çocuklarda görülen sağlık sorunlarının en aza indirgenmesi amacıyla hazırlanan "Çocuklar Sıkılmasın Çölyak Yakmasın" adlı proje İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edildi.

Çölyak Derneği Başkanı Hacer Kesici ve yönetim kurulu üyeleri bir basın toplantısı düzenleyerek çölyak hastası çocuklarda görülen depresyon, regresyon, korku, kaygı, fobi, düşmanlık, saldırganlık, bağımlılık-bağımsızlık ve disiplin gibi konulardan kaynaklı sorunların en aza indirgenmesi, Çölyaklılar ve ailelerine yardımcı olmanın yanında toplumda farkındalık oluşturması hedeflenen proje hakkında açıklamalarda bulundu.

Projenin amaçları hakkında bilgi veren Çölyak Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Azak, "Projemiz ile çölyak ile mücadele edip tüm hayatını ona göre yeniden düzenlemesi gereken çocuklarımızda genellikle göze çarpan depresyon, regresyon, korku, kaygı, fobi, düşmanlık, saldırganlık, bağımlılık-bağımsızlık ve disiplin gibi konulardan kaynaklı sorunların en aza indirgenmesi adına faaliyetler yürütmek amaçlanmıştır. Bu faaliyetlerin sonucunda Çölyaklılar ve ailelerine yardımcı olmanın yanında toplumda farkındalık oluşturarak, tanı konulmamış ve Çölyaklı olduğunu bilmeden hayatını idame ettirip 40'lı yaşlarda ince barsak kanseri olma riski ile karşı karşıya olan kişilerin hastanelere yönlendirilmesini sağlayarak Çölyak teşhisinin konulmasını sağlamak. Tanı konulan kişilerin bilinçlenmesini sağlayarak Glutensiz diyet uygulamasının eksiksiz uygulanması ve ömür boyu sürmesi konusunda Çölyaklılara destek olunması sosyal Faaliyetler düzenlenerek çölyaklıların sevgi, saygı, dayanışma ve hoşgörünün esas alındığı tavırlar sergiliyebilmeleri açısından kazanımlar sağlamaları planlanmaktadır" dedi.

3 ay süre ile uygulanacak projenin 17 bin 650 TL toplam maliyetinin olduğunu dile getiren Azak, çölyakın tanıtımına yönelik çalışmalar, toplumda bu rahatsızlıkla ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla eğitim seminerleri, öğrencilere yönelik çeşitli faaliyetler ile geziler düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Çorum Çölyak Derneği Başkanı Hacer Kesici, ise Çorum'da 600, Türkiye genelinde ise 68 bin çölyak hastası olduğunu ifade etti. Çölyak hastalığının tek tedavisinin glutensiz sıkı bir diyet olduğunu dile getiren Kesici, "Diyetin sıkı bir şekilde uygulanması ile düzleşen ince bağırsak yüzeyi normal şeklini ve işlevini tekrar kazanmaktadır. Çok az miktarda alınan gluten bile bağırsaklardaki tahribatın tekrarlamasına neden olur. Bu nedenle çok dikkatli bir diyet uygulanmalıdır. Ancak bu uygulamada çok titiz davranılması gerekir. Diyeti nasıl uygulamamız gerekir noktasında dernekler devreye girer" ifadelerini kullandı.

Çölyak derneklerinin kurulma amacı, çalışmalarıyla çölyak hastalarının sosyal hayatlarını kolaylaştırmak, bu rahatsızlık ve glutensiz beslenme konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek, glutensiz yiyeceklerin üretimi ile ilgili olarak üretici firmalarla çalışmalar yapmak, bakanlıklarla sosyal haklar konusunda görüşmelerde bulunmak, glütensiz hayat ve çölyak konusundaki gelişmelerden üyelerini haberdar etmek olduğunu dile getiren Kesici, "Aynı zamanda bireylerin yalnız olmadıklarını görmeleri, ilk teşhis aldıklarında yaşadıkları sıkıntıları paylaşarak atlatabilmeleri açısından da son derece önemlidir. Bizim derneğimizde bu sorunlara çareler bulma konusunda diğer çölyak dernekleriyle ortak çalışmalar yapmaktadır. Türkiye'de ortak en önemli sorunumuzun gıdalar üzerinde glütensiz ibaresini olmadığı barkot sistemi sorunuydu ve bununla ilgili bakanlığa sunulmak üzere ortak rapor hazırlanıyor. İkinci olarak da glutensiz fırın açılması konusunda ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda Türkiye'de 7 il pilot seçilerek glütensiz fırın ile ilgili çalışmalara başlandı. Çorum konum itibariyle çok önemli bir yerde çünkü Karadeniz'de ÇÖLYAK derneği yok ve bizim ilimizde kurulacak olan fırın hem bizim hem de Karadeniz bölgesi olarak çok önem arz etmektedir. İnşallah hayırlı sonuçlara ulaşılır" şeklinde konuştu.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

İstanbu'da bir haftada 22 bin 883 kişiye ceza
İstanbu'da bir haftada 22 bin 883 kişiye ceza
İstanbul'da bir hafta boyunca yapılan denetimlerde 22 bin 883 kişiye ceza kesildi.
31.01.2017 17:34:47
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Paraguay'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Paraguay'da
Türkiye'den Paraguay'a Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk ziyareti Çavuşoğlu gerçekleştirdi.
31.01.2017 17:30:29
Van’da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Van’da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Van’da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
31.01.2017 17:10:54
Kars'ta PKK’nın bombacısı yakalandı
Kars'ta PKK’nın bombacısı yakalandı
Kars’ın Kağızman ilçesinde PKK’nın Serhat bölgesinin bombacısı Dılgeş kod adlı kişi yakalandı.
31.01.2017 17:02:34
Fransa parlamentosuna polis baskını
Fransa parlamentosuna polis baskını
Cumhurbaşkanı adayı Fillon'un eşi Penelope'ye çalışmadığı halde milletvekili maaşı ödenmesini sağladığının ortaya çıkmasının ardından parlamentoya polis geldi.
31.01.2017 16:57:33
ByLock'çu eski başpolise 9 yıl hapis cezası
ByLock'çu eski başpolise 9 yıl hapis cezası
Adana'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açılan eski başpolise 9 yıl hapis cezası verildi.
31.01.2017 16:47:58
Nijerya’da 4.7 Milyon Kişi Açlıkla Karşı Karşıya
Nijerya’da 4.7 Milyon Kişi Açlıkla Karşı Karşıya
Nijerya’da Boka Haram’ın kontrolünde bulunan bölgelerde 4.7 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. Dünya Gıda Programı (WFP) yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, 1.8 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyacı var.
31.01.2017 16:40:04
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hastanede olduğu iddia ediliyordu! Esed Maduro ile mi görüştü?
Hastanede olduğu iddia ediliyordu! Esed Maduro ile mi görüştü?
İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a 'Gülen şiiri'yle yanıt!
İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a 'Gülen şiiri'yle yanıt!
Trump'tan PKK'ya kara gücü
Trump'tan PKK'ya kara gücü
Salih Müslim: Türkiye isterse biz hazırız
Salih Müslim: Türkiye isterse biz hazırız
AK Parti teşkilatında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' krizi!
AK Parti teşkilatında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' krizi!
Çevik: Genelkurmay Erdoğan'ı engelledi
Çevik: Genelkurmay Erdoğan'ı engelledi
Ahmet Hakan'dan Başkanlık yorumu: Sen de var mısın?
Ahmet Hakan'dan Başkanlık yorumu: Sen de var mısın?
Schulz, Türkiye'den vazgeçemiyor
Schulz, Türkiye'den vazgeçemiyor
Rusya, Kazakistan'a göz dikti
Rusya, Kazakistan'a göz dikti
ABD: İran uzun menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirdi
ABD: İran uzun menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirdi
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
HDP sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı
HDP sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı
Hastanede olduğu iddia ediliyordu! Esed Maduro ile mi görüştü?
Hastanede olduğu iddia ediliyordu! Esed Maduro ile mi görüştü?
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
Yunan basınından Kardak haberi: Düşman kapının eşiğinde
Yunan basınından Kardak haberi: Düşman kapının eşiğinde
Türkiye'den İsrail'e ilk ziyaret
Türkiye'den İsrail'e ilk ziyaret
'Muhalifler arasındaki birleşme: Suriye El Kaidesini korumak için bir adım'
'Muhalifler arasındaki birleşme: Suriye El Kaidesini korumak için bir adım'
İHH’dan 5 bin Yemenliye gıda yardımı
İHH’dan 5 bin Yemenliye gıda yardımı
Deniz Baykal: Cumhurbaşkanı uzak durursa doğru yapmış olur
Deniz Baykal: Cumhurbaşkanı uzak durursa doğru yapmış olur
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
'Tanrı’yı Üçüncü Kez Kıyamete Zorlamak'
'Tanrı’yı Üçüncü Kez Kıyamete Zorlamak'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları