04.05.2017 22:13:24

Çorum Belediyespor-Altay maçından sonra arbede

Spor Toto 3. Lig play-off yarı final ilk maçının ardından yaşanan arbedede 2 taraftar yaralandı

Çorum Belediyespor ile Altay arasında oynanan Spor Toto 3. Lig play-off yarı final ilk maçının ardından yaşanan arbedede 2 taraftar yaralandı.

Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı'nda oynanan ve Çorum ekibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona eren maçın ardından arbede çıktı.

Takımların soyunma odasına girmesinin ardından kale arkasındaki deplasman tribününde bazı taraftarlar, tel örgüden atlayarak, sahaya girdi. Çorum Belediyesporlu taraftarların bulunduğu açık tribüne doğru koşmaya başlayan taraftarlar, özel güvenlik ve polisler tarafından durduruldu.

Bu sırada bazı özel güvenlik görevlileri ile tribündeki Altay taraftarları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine sahaya girmeye çalışan taraftarlar, polis ve Altaylı yöneticiler tarafından sakinleştirildi.

Kapalı tribündeki bazı Çorum Belediyesporlu taraftarların sözlü sataşması üzerine gerginlik yeniden büyüdü. Koltukları sökerek birbirlerine atan taraftarlara, polis müdahale etti. Olaylar sırasında kollarından yaralanan iki Altay taraftarına, stattaki sağlık ekibince müdahale edildi. Kolu çıktığı öğrenilen bir taraftar, ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında stattan çıkarılan Altay taraftarı, geldikleri otobüslere bindirildi. Stat dışında bekleyen bir grup Çorum Belediyespor taraftarı da polis tarafından biber gazı kullanılarak dağıtıldı.

Altaylı taraftarın bulunduğu otobüslere, çevre yoluna kadar çevik kuvvet eşlik etti.



