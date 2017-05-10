10.05.2017 20:20:35

Çorum Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

Çorum'da bazı iş adamlarını arayıp kendilerini birim müdürü olarak tanıtan dolandırıcılara karşı belediye açıklama yaparak vatandaşları uyardı.

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Çorum'da bazı iş adamlarını arayıp kendilerini birim müdürü olarak tanıtan dolandırıcılara karşı belediye açıklama yaparak vatandaşları uyardı.Dolandırıcıların daha önce de yine Belediye Başkan Yardımcılarının ve bazı birim müdürlerinin isimlerini kullanarak iş adamlarını dolandırmaya teşebbüs ettiğinin hatırlatıldığını açıklama da şu ifadelede yer verildi;"Cami, Kur'an kursu gibi yerlere hayır topladıklarını söyleyen bu dolandırıcılar hayırsever vatandaşların iyi duygularını da suiistimal etmektedirler. İş adamlarına telefonla ulaşıp, "Ben belediye başkan yardımcısıyım ya da ben belediyede müdürüm. Sizden şu kadar yardım talep ediyoruz." gibi ifadeler kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan dolandırıcılar, iş adamlarından olumlu cevap aldıktan sonra hesap numarası vererek belirledikleri sözde yardım miktarını hesaba yatırmalarını istemektedirler. Belediyemiz tarafından, telefonla veya aracı kullanarak her hangi bir şekilde kişi ve kurumlara ulaşılarak yardım talebinde bulunma durumu söz konusu değildir. Belediyemiz, yardım etmek isteyen vatandaşlarla yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar arasında köprü görevi görerek "alan el ile veren el"i buluşturuyor. Bu işlemlerin hepsi kayıt altına alınarak resmi bir şekilde yapılıyor. Bunun haricinde belediyemiz hiç bir şekilde yardım talebinde bulunmamaktadır.Bu konuda vatandaşlarımızın dikkatli olmasını, bu tür kişilere itibar etmemesini, karşılaşacakları benzeri durumlarda belediyemizle irtibata geçmelerini ya da 155'i arayarak durumu emniyet güçlerimize bildirmelerini önemle rica ederiz"