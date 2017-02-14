14.02.2017 09:42:47

Çorap İçine Gizlenmiş 25 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Kayseri'de Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, çorapların içine gizlenmiş vaziyette 25 gram bonzai maddesi ile 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Kayseri'de Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, çorapların içine gizlenmiş vaziyette 25 gram bonzai maddesi ile 50 gram metamfetamin ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, İ.Y. ve S.Y. isimli şahısların yakalandığı öğrenildi. Şahısların ev aramalarında çorap içine gizlenmiş vaziyette 25 gram bonzai maddesi, yine evin çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.Gözaltına alınan S.Y. ve İ.Y. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.