27.02.2017 18:55:57

Çorap içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çorap içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde çorap içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçeye Ankara'dan ticari taksi ile uyuşturucu madde getirileceği yönünde bir istihbarat aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri tarafından İ.C. idaresindeki ticari taksi, Ocaklı Kavşağında kontrollü olarak durduruldu. Araç, sürücüsü ve yolcu olarak araçta bulunan Ü.Ç. üzerinde yapılan aramada, yolcu Ü.Ç.nin çorabının içerisine gizlenmiş vaziyette 0,90 gram ağırlığında 6 adet kırık şüpheli madde, 2,75 gram ağırlığında eroin maddesi, aliminyum folyolar ile bin 30 TL. nakit para ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlılar ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.