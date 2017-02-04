04.02.2017 17:25:25

Çöpler 4 gün sonra toplandı

İzmir’in Karabağlar Belediyesinin şirketi KARBEL’de 4 gün önce başlayan grevin, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılması üzerine ilçede çöpler de toplanmaya başladı.

Önceki akşam gerçekleşen anlaşmayla birlikte DİSK Genel-İş 5 No'lu Şube'ye üye KAR-BEL çalışanları, 4 gün boyunca devam eden greve son verdi. Tekrar işbaşı yapan işçiler ilçede birikmiş olan çöpleri toplamaya başladı. Öncelikle trafiğin yoğun olduğu İnönü, Yeşillik, Eskiizmir, Ordu, Polat, Yıldız, Hasan Tahsin, Ali Rıza Avni, Saim Çıkrıkçı gibi ana bölgelerdeki çöpler toplandı. Ardından da ara sokaklarda biriken tonlarca çöp toplandı.

Tarafların anlaşmaya varması üzerine açıklamada bulunan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Belediyemize ait KAR-BEL A.Ş. ile DİSK'e bağlı Genel- İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tarafların uzlaşması ile bitmiş ve grev sona ermiştir. Bu görüşmeler sırasında yanımızda yer alarak bize destek veren Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Yönetimi ve CHP Karabağlar İlçe Yönetimine, destek veren belediye meclis üyelerimize, muhtarlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederiz. Ayrıca grev süresince göstermiş olduğu hoşgörüden ötürü de tüm halkımıza şükranlarımızı sunarım" dedi.

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