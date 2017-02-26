27.02.2017 09:57:48

Çöp tesisini yol keserek protesto ettiler

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki çöp tesisini istemeyen vatandaşlar çöp tırlarının yolunu kesti.

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Trabzon'un Sürmene ilçesindeki çöp tesisini istemeyen vatandaşlar çöp tırlarının yolunu kesti.Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Çamburnu mevkiindeki Katı Atık Depolama Tesisi'ni protesto etmek isteyen vatandaşlar çöp tırlarının yolunu kesti. "Başımızın üstünde çöp istemiyoruz", "Bitsin bu eziyet" şeklindeki dövizleri tutarak, yolu bir süre araç trafiğine kapatan vatandaşlar, kokudan pencerelerini bile açamadıklarını dile getirdiler. Yolun trafiğe açılmaması nedeniyle Çamburnu mevkiine gelen Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, vatandaşların haklı olarak eylem yaptığını söyledi. Üstün, "Yaklaşık 8-10 senelik bir mazisi var. Eyleminizin haksız olduğunu iddia etmiyorum, haklısınız. Yeni çöp tesisi için yer alındı. Bir buçuk seneye kadar orada bir tesis kurulacak. Sonrasında ise burası kapatılacak" ifadelerini kullandı.