02.03.2017 16:30:58

Çöp sorununu çözecek tesiste sona doğru

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şehrin 40 yıllık çöp sorununu ortadan kaldıracak olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama alanında incelemelerde bulundu. Tesiste sona yaklaşıldığını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, çalışmaların aralıksız sürdürüğünü söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şehrin 40 yıllık çöp sorununu ortadan kaldıracak olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama alanında incelemelerde bulundu. Tesiste sona yaklaşıldığını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, çalışmaların aralıksız sürdürüğünü söyledi.Çöp sorununa son vermesi amacıyla yapımına geçtiğimiz yıl başlanan Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Membran 1. Lot için serim işleminin tamamlandığı ve ilk soğuk çalıştırma denemelerinin yapıldığı tesiste Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün incelemelerde bulundu. Başkan Ergün'e incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen ve Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, Uzunburun Mahalle Muhtarı İbrahim Çakır ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ilk olarak, tesisin girişinde başlayan kavşak çalışmalarını inceledi. Daha sonra Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama alanında geçen Başkan Ergün, çalışmaların son durumları hakkında bilgiler aldı. Mekanik biyolojik ayrıştırma tesisi, membran kompost ve açık kompost alanı, kantar, idari bina ve tamir bakım atölyesi gibi alanların tamamlandığı tesiste, bütün alanları tek tek gezen Başkan Ergün, deneme çalışmaları yapılan mekanik ayrıştırma tesisinde de incelemeler yaptı.Çalışmalarda sona yaklaşıldıBelediye tarihinin en büyük yatırımı olan ve Manisa'nın kanayan yarası çöp sorununu ortadan kaldıracak olan tesiste sona yaklaşıldığını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Geçtiğimiz yıl Mart ayında temelini attığımız tesisimizde çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Mekanik biyolojik ayrıştırma tesisi, membran kompost ve açık kompost alanı, kantar, idari bina ve tamir bakım atölyesi tamamlanmış olan tesisimizde katı atıkların depolanacağı lot içerisine sızdırmazlığın sağlanması için son adım olan membran döşemesi de yapıldı" dedi.Dev tesisinin Manisa'nın geleceğine yönelik yapılan en büyük yatırımlardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Başkan Ergün, "Şehrimizin geleceğini kurtarmak adına yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Belediye tarihinin en büyük yatırımı olarak Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama alanında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kısa süre içerisinde tesisimizi faaliyete sokmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra MASKİ Genel Müdürlüğümüz kanalıyla şehre kazandırılan Atıksu Arıtma Tesislerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak gelecek seçimler için değil, gelecek nesillerimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.