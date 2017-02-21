21.02.2017 17:35:04

Çöp bidonu yangını itfaiyeyi harekete geçirdi

Sakarya'da çöp bidonunda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

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Sakarya'da çöp bidonunda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Ozanlar Mahallesi Dibektaş caddesi üzerinde bulunan bir çöp bidonu henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.