27.02.2017 17:14:56

Çöp alanına mega proje

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 32 yıl boyunca çöp alanı olarak kullanılan arazide bir mega projeyi daha hayata geçiriyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın 30 Mart yerel seçimlerinde söz verdiği büyük yatırımların arasında yer alan 130 milyon TL maliyetindeki Melet Park Projesi'nde çalışmalar başladı.

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Ordu Büyükşehir Belediyesi, 32 yıl boyunca çöp alanı olarak kullanılan arazide bir mega projeyi daha hayata geçiriyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın 30 Mart yerel seçimlerinde söz verdiği büyük yatırımların arasında yer alan 130 milyon TL maliyetindeki Melet Park Projesi'nde çalışmalar başladı.32 yılda 5 belediye başkanı ve sayısız hükümet eskittiOrdu'da 32 yıl boyunca çözülemeyen, 5 belediye başkanı ve sayısız hükümet eskiten, 1984 yılından bu yana her belediye başkanının seçim vaatleri arasında bulunan ancak bir türlü çözülemeyen, zaman zaman protesto gösterileri sırasında vatandaşlarla güvenlik güçleri arasında arbedeler yaşanmasına neden olan çöp sorunu, Ordu Büyükşehir Başkan Yılmaz'ın göreve gelmesinin ardından 13 ayda çözüldü. 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesi çöp sorununu gündemine alan Başkan Enver Yılmaz, Nisan 2015 tarihinden itibaren söz konusu alana bir daha çöp döktürmedi. Yapılan anlaşma ile Ordu'nun çöpleri bugün Ünye Çimento'ya gönderilerek yakıt ihtiyacı olarak kullanılıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi de ton başına 5 TL ile çöpten para kazanıyor.Çöp alanına mega projeDurugöl Mahallesi'nde Melet Irmağı'nın kenarında 32 yıl çöp alanı olarak kullanılan sahada rehabilitasyon çalışmaları devam ederken, çöpün denize döküldüğü yerde de Melet Park Projesi'nin çalışmaları başladı. Başkan Enver Yılmaz, "32 yıl boyunca Altınordu ilçemizin en güzel bölgesinde çöp dağları biriktirdiler. İlk beş sene namus meselesi dediler çözemediler, ikinci beş sene onur meselesi dediler çözemediler. Büyükşehir olduk ve birinci yılımızda çöp sorununu ortadan kaldırdık. Ordumuzun 19 ilçesinin 17'sinde çöple ilgili problem yok. Çöpten para kazanan bir Büyükşehir olarak, çöpün tonunu 5 TL'ye satıyoruz. Ünye Çimento ile yaptığımız anlaşmayla 30 milyon TL'lik yatırımı da gerçekleştirdik. Kısa zamanda ilçelerimizin tamamında çöp sorunu kalmayacak" dedi.Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Enver Yılmaz, şöyle konuştu: "Göreve yeni geldiğimizde, Melet Köprüsü'nden aşağı bu alana baktığımızda çöp dağları görünüyordu. Veysel Eroğlu Bakanımız, 'Çöpü bu alandan kaldıralım ve güzel bir proje yapalım' dedi. Biz de bu sahanın projesini gerçekleştirip ihalesini yaptık. Devlet Su İşlerinden biraz da kaynağımız vardı. Buraya evladiyelik bir iş yapalım; gemiler ve tekneler gelsin, yürüyüş alanları ve ticari alanlar inşa edelim ve burayı çok farklı bir görsellikle sunalım dedik. Ortaya çıkan devasa bir alanın ihalesini de yaptık."Melet'e ikinci köprü geliyorMüteahhit firmanın şu anda çöpün denize döküldüğü sahanın tahkimatını yaptığını belirten Başkan Yılmaz, şu bilgileri verdi: "Melet Irmağı üzerine bir köprü daha yapacağız. Köprümüz, Melet Köprüsü'nün alternatifi olacak. Soya'dan geldiğiniz zaman köprünün yardımıyla da karşıya geçebileceksiniz. Bizim için ilk önemli sorun çöptü ve onu da ortadan kaldırdık. İkinci önemli olan husus, projemizi Devlet Su İşlerine (DSİ) kabul ettirmekti ve kabul ettirdik. Üçüncü önemli olan durum kaynağın aktarılmasıydı ve aktardık. Dördüncü önemli olan da inşaatın yapılmasıydı ve inşaat çalışmalarına başladık. Melet Köprüsü'ne kadar olan alanı bir etap halinde, sonraki 3 km'lik alanı da ikişer etap olarak yapmayı planlıyoruz. Karapınar Mahallesi'nin çıkışına kadar Melet Irmağı'nın sağı ve solu bütün bir proje olarak yapılmış olacak."