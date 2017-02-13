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ÇOMÜ radyosuna iki ödül birden
13.02.2017 19:05:23

ÇOMÜ radyosuna iki ödül birden

5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri ve 3. Radyo Akademi Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Üniversite Radyosu' ödülü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Radyosu Radyo TON'un oldu. Radyo TON her iki yarışmada da 36 üniversite radyosu arasından dinleyicilerin oylarıyla ödüle layık görüldü.

5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri ve 3. Radyo Akademi Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Üniversite Radyosu' ödülü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Radyosu Radyo TON'un oldu. Radyo TON her iki yarışmada da 36 üniversite radyosu arasından dinleyicilerin oylarıyla ödüle layık görüldü.

Fatih Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri 9 Ocak'ta yapılan törenle sahiplerini buldu. Zorlu PSM'de gerçekleştirilen 5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri törenine çok sayıda davetli katıldı. Tanıtım filminin gösterimiyle başlayan etkinlikte, radyo günlerinin geçmişten bugüne uzanan öyküsünü yansıtan ışık, ses ve dans gösterileri yapıldı. Final için 3 milyon 150 bin oy kullanılan 5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri yarışmasında en çok oy alan radyo ve radyocular 20 kategoride ödüllendirildi. Ön elemesi 18-20 Ocak'ta yapılan yarışmada, finale kalan radyo ve radyocular için oylamalar ise 7 Şubat'ta sona erdi. 9 Şubat'ta gerçekleştirilen ödül töreninde Yılın En İyi Üniversite Radyosu kategorisinde Radyo TON ödüle layık görüldü.

En çok oyu alan radyo ve radyocuların 20 kategoride ödüllendirildiği gecede Yılın En İyi Üniversite Radyosu ödülünü, Radyo Ton adına Genel Yayın Yönetmeni Vural Bulut, Sanatçı Linet'in ellerinden aldı. Ödül töreninde yaptığı konuşmada kendilerine oy veren tüm dinleyicilerine teşekkür eden Vural Bulut ödülü 15 Temmuz şehitlerine ithaf ettiklerini belirtti. Gecenin sunuculuğunu da oyuncu, radyo ve televizyon programcısı Ceyhun Yılmaz yaptı. Diğer yandan bu yıl üçüncüsü yapılan Radyo Akademi Ödülleri Töreni de 10 Şubat'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşti. Tören, Beykoz Belediyesi, OYDAR, Yunus Emre Enstitüsü ve Kral TV işbirliğiyle düzenlenirken, 40 kategoride sektörün en iyileri ödül aldı. Yılın En İyi Üniversite Radyosu kategorisinde ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Radyosu Radyo TON ödüle layık görüldü.

ÇOMÜ Radyosu Genel Yayın Yönetmeni Vural Bulut ödülü Üniversite Medya Birliği Başkanı Atakan Şeniz'den aldı. Gecenin sunuculuğunu ünlü oyuncu Behzat Uygur yaparken tören Kral TV'den canlı yayınlandı.
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