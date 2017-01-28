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Çocuklarla oyun oynamak çok önemli
28.01.2017 11:06:57

Çocuklarla oyun oynamak çok önemli

Çocuk-Ergen Psikoterapisti Uzman Psikolog Merve Demir, çocuklarla oyun oynamanın çok önemli olduğunu söyledi.

Çocuk-Ergen Psikoterapisti Uzman Psikolog Merve Demir, çocuklarla oyun oynamanın çok önemli olduğunu söyledi.

Nişantaşı Psikiyatri Merkezinden Çocuk-Ergen Psikoterapisti Uzman Psikolog Merve Demir, "Çocuk için oyun yalnızca zaman geçirdiği bir aktivite değil, önemli bir ihtiyaçtır. Çünkü çocuklar duygu ve düşüncelerini, isteklerini ve yaşadıkları sorunları oyun yoluyla ifade ederler. Oyun bu yönüyle yetişkinlerin; çocukların iç dünyaları hakkında bilgi edinmesine yardımcı olur" dedi.

Filial Terapinin anne babalara oyun aracılığıyla çocukları ile kurdukları duygusal bağı güçlendirmeleri konusunda yardımcı olduğunu dile getiren Çocuk-Ergen Psikoterapisti Uzman Psikolog Merve Demir, "Aynı zamanda çocuktaki olumsuz davranışların azaltılmasına katkı sağlayan bir yöntemdir. Filial Terapi sayesinde, anne babalar çocukları ile aralarındaki ilişkiyi daha sağlam bir hale getirirler. Filial Terapi, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi'nin anne babalarla uygulanan farklı bir şeklidir. Filial terapi; ebeveynlerin çocuklarının duygularını daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Böylece çocuklarını daha iyi anlayan anne-babalar olarak, çocukla olan ilişkilerinde kendilerine daha fazla güvenirler. Filial terapide anne babalar çocukları ile oynarken kullanacakları bazı becerileri öğrenirler. Çocukları ile daha etkili iletişim kurmak için etkili dinleme, cesaretlendirme, sınır koyma ve seçenek sunma gibi konularda bilgi sahibi olurlar. Oyunu nasıl takip etmeleri gerektiğini ve çocuğun oyununa uygun tepkileri vermeyi öğrenirler. Bu becerileri kazandıktan sonra haftada bir çocuklarıyla 30 dakikalık özel oyun zamanları geçirirler. Bu süre boyunca soruna değil çocuğa odaklanırlar. Terapist tarafından verilen geri bildirimler sayesinde, ebeveyn olarak eksik oldukları yönlerini fark ederler ve bu yönlerini nasıl geliştireceklerini öğrenirler. Bunlara ek olarak oyun oyunlarda olup bitenler, terapist tarafından yorumlanır ve ebeveynler çocuklarının duygularını daha iyi anlamış olur" diye konuştu.

Çocuk-Ergen Psikoterapisti Uzman Psikolog Merve Demir, Filial terapide çocukların anne babaları tarafından oldukları gibi, koşulsuz kabul gördüklerini hissettiğini kaydederek, "Bu sayede çocuğun özgüveni artar. Kendi duygularının daha fazla farkında olmaya başlarlar. Duygularını ve düşüncelerini uygun şekilde ifade etmeyi öğrenirler. Problem çözme becerileri gelişir. Sorunlu davranışları azalır ve daha fazla sorumluluk alırlar. Filial terapi, 10 Hafta süren ve birkaç ailenin aynı anda katıldığı bir yöntemdir. Bu çalışmada başka anne babalarla bir araya gelerek, çocuklarıyla nasıl oynamaları gerektiği ile ilgili becerileri, deneyerek öğrenirler. Öğrenmiş oldukları becerileri kullanarak çocuklarıyla evde özel oyun zamanları geçirirler. Filial terapi eğitimine katılan anne-babalara bu tekniğin nasıl, hangi oyuncaklarla uygulanacağı tüm detayları ile öğretilir. Gruba katılan her ebeveyn oyun seansının video kaydını alır ve her hafta bir ebeveynin videosu izlenir. Terapist izlenen video ile ilgili geribildirimlerde bulunur ve öğrenilenler örnekler üzerinden pekiştirilir. Anne babaları ile geçirdikleri bu özel oyun zamanları, hem çocukları duygusal anlamda destekler, hem de anne-babaları ile olan ilişkilerini daha da güçlendirir" şeklinde konuştu.

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