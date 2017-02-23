23.02.2017 10:25:20

Çocukların spor aşkına Bornova Beckerspor desteği

Bornova Beckerspor, Simena Gölge Sistemleri'nin sponsor olduğu 'İhtiyaç Sahibi Çocuklar' projesi kapsamında Menemen Erol Tarakçıoğlu Ortaokulu ve Bayraklı Mustafa Çukur Ortaokulu'na, spor ve oyun malzemeleri hediye etti.

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Bornova Beckerspor, Simena Gölge Sistemleri'nin sponsor olduğu "İhtiyaç Sahibi Çocuklar" projesi kapsamında Menemen Erol Tarakçıoğlu Ortaokulu ve Bayraklı Mustafa Çukur Ortaokulu'na, spor ve oyun malzemeleri hediye etti.Bornova Becker Spor Sosyal Projeler Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Kebir, okullardan gelen talepleri öncelikle değerlendirdiklerini belirterek, okul idaresi ve okul aile birliği yöneticileri ile iletişime geçtiklerini, öğrencilerin basketbol ve voleybol topları ile Beden Eğitimi derslerinde kullanılan huni ve çember ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.Sporun çocukların hayatında önemli bir işlev yüklendiğini vurgulayan Kebir, "Spor yapan çocuklar ve gençler hem kötü alışkanlıktan uzak duruyor hem de sporun eşitlikçi ve birleştirici atmosferini tadıyorlar. Özgüveni yüksek, takım çalışmasına yatkın, kazanma hırsı olan bireyler olarak yetişiyorlar. Menemen'deki Erol Tarakçıoğlu Ortaokulu ve Bayraklı'daki Mustafa Çukur Ortaokulu kısıtlı olanaklarla eğitim veriyor. Velilerimiz ve okul idaresi bizlere basketbol ve voleybol topları ile beden eğitimi derslerinde ihtiyaç duyulan bazı malzemelerinin eksik olduğunu ilettiler. Biz de bu ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile olduk" dedi.Burcu Kebir, benzer ihtiyaçları olan okulların kendilerine başvurmaları hâlinde, imkanları dâhilinde yardımcı olacaklarını ifade etti.