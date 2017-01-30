30.01.2017 11:42:55

Çocukların 'Osman amcası' bu kez hayvanat bahçesine götürdü

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, yarı yıl tatilinde maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları için hayvanat bahçesi gezisi düzenledi. Çocuklar, 'Osman amca' diye tempo tutup emniyet müdürüne sevgi gösterisinde bulundu.

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Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, yarı yıl tatilinde maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları için hayvanat bahçesi gezisi düzenledi. Çocuklar, "Osman amca" diye tempo tutup emniyet müdürüne sevgi gösterisinde bulundu.Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, göreve geldiği günden bu yana vatandaşın daha huzurlu ve güvenli bir Adana'da yaşaması için sık sık operasyonlar yapsa da çok kısıtlı zamanında sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyor.Geçen hafta şehit ve gazi çocukları için Pozantı ilçesinde kar etkinliği düzenleyen Ak, bu kez de okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına yönelik bir proje başlattı. Ak, Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine maddi imkanı iyi olmayan ve tatile gidemeyen öğrencilerin tespit edilerek günübirlik tatile götürmeleri talimatını verdi. Bunun üzerine harekete geçen polisler 30 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında her gün çocukları Mersin'in Tarsus ilçesindeki hayvanat bahçesine götürme planı yaptı. Bu plan doğrultusunda hayvanat bahçesine gidecek çocuklar bugün evlerinden alınarak emniyet bahçesine getirildi. Burada çocuklar hayvanat bahçesine gitmeden önce emniyet müdürü Ak ile buluştu. İlk kez hayvanat bahçesine gideceklerini, bu nedenle çok heyecanlı ve mutlu olduklarını söyleyen çocuklar, Ak'a sevgi gösterisinde bulundu.Çocuklarla tek tek ilgilenip ihtiyaçlarını soran Ak'ın etrafını çeviren çocuklar, "Osman amca" diyerek tempo tuttu, Ak'ın elini öptü.İlk gün yaklaşık 160 çocuk otobüslerle hayvanat bahçesine götürüldü. Bu çocukların çoğu ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan göç ederek Adana'ya gelen ailelerin çocuklarından oluşuyor. Çocuklar ilk defa hayvanat bahçesine gittikleri için çok sevindi.