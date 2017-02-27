27.02.2017 14:29:29

Çocukların diş sağlığı bakımı

Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde görevli diş hekimi Ali Yıldız, okul döneminde çocukları olan aileleri beslenme ve diş sağlığı konusunda bilgilendirdi.

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Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde görevli diş hekimi Ali Yıldız, okul döneminde çocukları olan aileleri beslenme ve diş sağlığı konusunda bilgilendirdi.Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne (AKHB) bağlı Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde görevli diş hekimi Diş hekimi Ali Yıldız, sağlıklı bir diş gelişimi için çocukların sağlıklı bir beslenme programına ihtiyacı olduğunu söyledi. Yıldız, "Karbonhidrat ağırlıklı beslenen bir çocuk, çürük oluşumu açısından risk altındadır. Nişastalı, şekerli ve yapışkan içerikli gıdalar da diş yüzeyine yapışması özelliğinden dolayı çürük oluşumuna ortam hazırlar. Süt ve süt ürünleri diş sağlığı için gerekli kalsiyum, fosfor ve uygun seviyelerde florür içerdiğinden beslenme çantasında mutlaka olması gereken besinlerin başında gelmektedir. Sebze tüketimi de çocukların ağız ve diş sağlığı açısından son derece önemlidir. Çocukların yanlarına hazırladığımız sandviçlerin içerisine domates, salatalık veya yeşil biber gibi sebzeler koyularak beslenme çantası zenginleştirilebilir" dedi.6 ayda bir düzenli olarak kontrolHazırlanan beslenme çantasında her gün mutlaka mevsimine uygun taze meyve bulunmasına özen gösterilmesi gerektiğini kaydeden Yıldız, "Sebze ve meyvelerin doğrandıktan sonra bekletilmesi vitamin kayıplarına yol açacağı için beslenme çantasına tek parça halinde konması daha sağlıklı olacaktır. Şekerleme, kurutulmuş meyve, tuzlu ve yağlı yiyecekler, şekerli gıdalar, asitli içecekler, cips ve kızartmalar, dişlerdeki plaklarla birleşerek çürüğe neden olabilir. Bu nedenle çocuklar bu tarz zararlı yiyecek ve içeceklerden uzak tutulmalı en önemlisi de çocuklar 6 ayda bir düzenli olarak diş hekimine götürülerek kontrol ettirilmelidir" diye konuştu.