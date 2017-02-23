23.02.2017 10:23:13

Çocukların Başkan Yağcı sevgisi

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

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Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.Başkan Yağcı, Atatürk İlkokulu öğrencileri ve Okul Müdürü Hüseyin İşgören, Müdür Yardımcısı Mehmet Düzenli ve Okul Aile Birliği Başkanı Aliye Ayaz'ı ağırladığı ziyarette çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, onlarla bol bol sohbet etti. Başkan Yağcı, ziyaretin ardından çocuklara çeşitli hediyeler takdim ederek, "Atatürk İlkokulumuzun kıymetli öğrencileri geleceğimizin teminatı çocuklarımız ziyaretime geldiler. Okul Müdürü Hüseyin İşgören Bey, Müdür Yardımcısı Mehmet Düzenli Bey ve Okul Aile Birliği Başkanı Aliye Ayaz Hanımefendiye nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Öte yandan Başkan Yağcı'yı İnhisar Kaymakamı olarak göreve yeni başlayan Bedir Deveci de ziyaret etti.