28.02.2017 13:10:42

Çocukların Balık-Ekmek Şenliği

'Balıkla Büyüyorum' etkinliği kapsamında Çankaya Sokullu Mehmet Paşa İlkokulu'nda Balık-Ekmek Şenliği düzenlendi.

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'Balıkla Büyüyorum' etkinliği kapsamında Çankaya Sokullu Mehmet Paşa İlkokulu'nda Balık-Ekmek Şenliği düzenlendi.Ankara Çankaya Sokullu Mehmet Paşa İlkokulu'nda düzenlenen Balık Ekmek Şenliği'ne Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Durali Koçak, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Çankaya Kaymakamı Kadir Çakır, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Su Ürünleri Kooperatifi Merkez Birliği (Sür-Koop) Başkanı Ramazan Özkaya, Sokullu Mehmet Paşa İlkokulu Erdal Özyol katıldı.Açılış konuşmaları ile başlayan program, miniklerin horon, halk oyunları ve rap müzik gösterileri ile devam etti. Gösterilerin ardından öğrenciler katılımcılara çevre dostu rozeti dağıttı.Programın sonunda minik öğrencilere balık ekmek dağıtıldı. Balığın faydalarını sıralayan öğrenciler ise balık yemeyi çok sevdiklerini ifade etti.