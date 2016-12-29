29.12.2016 12:06:56

Çocuklardan muhteşem yeni yıl konseri

Çankaya Belediyesi Çocuk Korosu ve Çocuk Orkestrası tarafından düzenlenen yeni yıl konseri, çocuklara ve ailelerine moral oldu.

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Çankaya Belediyesi Çocuk Korosu ve Çocuk Orkestrası tarafından düzenlenen yeni yıl konseri, çocuklara ve ailelerine moral oldu.Ulusal bayramlar ve özel günlerde düzenlenen konserlerde sergiledikleri performans ile büyük beğeni kazanan Çankaya Belediyesi Çocuk Korosu ve Çocuk Orkestrası yeni yıl konseri verdi. Çankaya Belediyesi tarafından yıkılıp yeniden inşa edilen Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen konseri veliler de büyük bir beğeniyle izledi. 2016 yılında yaşanan olumsuzlukların yeni yılda yaşanmaması dilekleriyle başlayan konserde, Beethoven ve Mozart gibi dünyaca ünlü isimlerden klasik müzik eserleri seslendirildi. Piyano dinletisi ve sergiledikleri danslarla beğeni alan çocuklar, Pembe Panter, Süper Mario ve Jingle Bells gibi şarkılarla güzel bir gece yaşadılar. Velilerin çocuklara alkışlarıyla eşlik ettikleri gecede koro eğitmenlerinden Cihan Ünal da sahneye çıkarak gitarıyla şarkılar söyledi.