22.02.2017 10:17:10

Çocuklara, ücretsiz diş taraması yapıldı

Edremit ilçesindeki özel bir ağız ve diş sağlığı polikliniği, okul öncesi eğitim ve gündüz bakım evi öğrencilerine ücretsiz diş taraması yaparak, diş sağlığı eğitimleri verdi.

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Edremit ilçesindeki özel bir ağız ve diş sağlığı polikliniği, okul öncesi eğitim ve gündüz bakım evi öğrencilerine ücretsiz diş taraması yaparak, diş sağlığı eğitimleri verdi.Kalıcı dişlerine sahip olmadan önce ağız ve diş salığının önemine dikkat çekmek ve bilinçli bir toplum oluşmasına katkı sağlamayı hedefleyen Edremit'teki özel bir ağış ve diş sağlığı polikliniği, örnek bir projeye imza attı. Edremit Körfezi'nin tek implant merkezi durumundaki 'Estetikadent' isimli polikliniğin Diş Hekimi Mehmet Nebil Tekçe ve Diş Hekimi-Ortodontisti İsmail Korhan Gider, ilçe merkezinde faaliyet gösteren 'Uğurböceği' isimli okul öncesi eğitim ve gündüz bakım evinde 'Sağlıklı Dişler, Sağlıklı Toplum' sloganıyla ortaya çıkarttıkları projeyi başlattı. Proje kapsamında, gündüz bakım evinde bulunan çok sayıda çocuğa diş taraması yapan uzmanlar, çocukları ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirdi. Diş Karnesi ve Cesaret Sertifikası verilen çocuklar, uzman hekimlere, her gün dişlerini fırçalama sözü verdi. İnsanların diş hekimi korkularını çocukken yenmelerine de yardımcı olmak isteyen uzmanlar, bir çok hastalığın ağız ve diş hastalıkları nedeniyle ortaya çıktığını hatırlattı.Gündüz bakım evi kurucu müdürü İsmail Akçe, açıklama yaparak, projeyi gerçekleştiren ağız ve diş sağlığı polikliniği hekimlerine teşekkür etti. Minik öğrenciler de, yapılan diş taramasından memnun olduklarını ifade ederek, yetkililere teşekkür etti.Diş Hekimi Mehmet Nebil Tekçe de, açıklamada bulunarak, "Çocukların ilk kez diş hekimleriyle tanışmalarını sağladık. İnsanların daha çocuk yaşta diş hekimleri korkularını yenmelerini de hedefledik. Çocuklara diş taraması gerçekleştirdik ve tespit ettiğimiz aksaklıkları karnelerine işleyerek ailelerinin haberi olmalarını sağlıyoruz. Çocuklarımız büyüdüklerinde kalıcı dişlerinin sağlıklı olabilmesi için öncelikle süt dişlerinin sağlıklı olması gerekmektedir. Bu bakımdan küçük yaşta ağız ve diş sağlığına dikkat edilmelidir. Çocuklarımızın, günlük olarak dişlerini fırçalamaları, ağız ve diş sağlığının yapılması çok çok önemlidir. Biz de bu bilinçle hareket ederek, polikliniğimizde böyle bir sosyal sorumluluk projesi başlattık ve projemizi geliştirerek sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlayacağız" diye konuştu.