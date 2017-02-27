27.02.2017 17:28:20

Çocuklara terör örgütü PKK dokümanlarıyla eğitim verilmiş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Kılıç'ın talimatıyla belediyeye ait eğitim destek evlerinde yapılan incelemede aralarında Zerdüştlük, Marksizm, Leninizm ve PKK terör örgütünü anlatan yüzlerce kitap ile çok sayıda örgütsel doküman bulundu- Kaymakam Kılıç: '5-6 yaşındaki çocuğa örgütsel dokümanlarla eğitim verilmesine asla müsaade etmeyiz. Bin

Kayapınar Belediyesine bağlı eğitim kurumlarında yapılan araştırmada, çocuklara terör örgütü PKK dokümanlarıyla eğitim verildiği belirlendi.

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname kapsamında Kayapınar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Mustafa Kılıç'ın talimatıyla belediyeye bağlı eğitim destek evleri ile Kayapınar Kültür Merkezi'nde denetim yapıldı. İncelemede aralarında Zerdüştlük, Marksizm, Leninizm ve PKK terör örgütünü anlatan yüzlerce kitabın yanı sıra çok sayıda örgütsel doküman bulundu.

Kaymakam Kılıç belediyede düzenlediği basın toplantısında, belediye bünyesinde faaliyet gösteren eğitim evlerinin yapısının nasıl olduğu yönünde yaptıkları çalışmada bu mekanlarda çok sayıda örgütsel doküman ile yöre insanın kültürüne ve dinine aykırı materyal ve kitap topladıklarını söyledi.

"Vatandaşımız bunların iç yüzünü görmesi için bunları basınla paylaştık. Oralarda 8-15 yaşına kadar eğitim çağındaki çocuklara 'kurs' adı altında dersler veriliyordu." ifadesini kullanan Kılıç, şöyle dedi:

"Çocuklarımız, bu kitaplarla eğitiliyordu, içinde Zerdüştlük, Marksizm, Leninizm, cinsel içerikli kitaplar, PKK'nın örgütsel dokümanları ve ideolojik yapılarını çocuklarımıza zerk eden kitaplar var ama dinimize, kültürümüze ait hiçbir öge yok. Dolayısıyla bu insanların hangi zihniyette olduklarını göstermenin en güzel yolu budur. Zamanında Sayın Cumhurbaşkanımız söylemişti; 'Bunlar Zerdüşt ideolojilerini çocuklarımıza, gençlerimize aşılıyor.' diye. İşte bunun tam da tespiti ve örneği burada."

- Çalışanlar terör örgütü üyesi

"Eğitim kadrosu" adı altında belediyeye alınan kişilerle ilgili yapılan inceleme sonucunda terör örgütü PKK mensuplarından oluştuğunu gördüklerini işaret eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Bunların iş akdini hemen feshettik. Yerine Milli Eğitim Bakanlığımızın müfredatına uygun eğitimleri verecek öğretmenlerimizi görevlendirdik. 'Zarokistan' diye bir çocuk evimiz vardı, 120 çocuğumuza orada 'kreş' adı altında eğitim görüyor. Bu çocuklara terör örgütü PKK marşları öğretiyorlar, ele geçirilen materyallerle eğitim veriyorlar, 5-7 yaşındaki çocuğumuzun zihnini bu şekilde doldurmaya kimin ne hakkı var. Orayla ilgili de gerekli çalışmayı yaptık. Öğretmenleri derhal görevden aldık, Milli Eğitim Bakanlığının müfredatına tabi tuttuk."

- "Biz Kürtçe eğitime kesinlikle karşı değiliz"

Kaymakam Kılıç, terör örgütü yandaşlarının Kürtçe eğitimin engellendiğini öne sürdüğünü aktararak, şöyle devam etti:

"Biz Kürtçe eğitime kesinlikle karşı değiliz. Aksine Kürtçe eğitim verdiğimiz kurslar var. İşte Kayapınar Kültür Merkezindeki kurslarımızı açtık, yüzlerce çocuğumuz da geliyor. Gelsin eğitimini alsın ama 5-6 yaşındaki çocuğa örgütsel dokümanlarla eğitim verilmesine asla müsaade etmeyiz. Binlerce çocuğumuzu bile bile zehirliyorlar ve bizden de buna müsaade etmemizi istiyorlar. Böyle bir usul yok."

- PKK ile bağlantılı personel işten çıkarılıyor

Daha önce 110 kişinin belediye ile ilişiğinin kesildiğini, inceleme sonucunda terör örgütüyle bağlantısı bulunan 390 kişiyi daha tespit ettiklerini belirten Kılıç, "Bunlardan tamamına yakını hemen hemen hepsi örgütle bağlantısı olan, dağdakinin yakını, akrabası olan insanlar. Belediyeyi ne hale soktukları ortada. Bunlarla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Gereğini yaptık, Onların da iş akitlerini feshediyoruz. Bunların yerine fakir fukara, özürlü, şehit yakını, işe ihtiyacı olan insanlarımızı ikame etmeye çalışıyorum. Onlarla ilgili çalışmalarımız da bitmek üzere." diye konuştu.



































































