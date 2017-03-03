03.03.2017 15:34:53

Çocuklara renkli dünyanın kapıları Yıldırım'da açılıyor

Yıldırım Belediyesi'nin ücretsiz olarak sahneye koyduğu oyunları Şubat ayında 9 bin 200 çocuk izledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Yıldırım Belediyesi'nin ücretsiz olarak sahneye koyduğu oyunları Şubat ayında 9 bin 200 çocuk izledi.Yıldırım Belediyesi, ücretsiz oyunları ile çocuklara eğlenceli bir dünyanın kapılarını açıyor. 2016-2017 kültür sanat sezonunun açılmasıyla birlikte çocuklara yönelik tiyatro hizmetini sürdüren Yıldırım Belediyesi, şubat ayında 9 bin 200 çocuğu misafir etti. Barış Manço Kültür Merkezi, Adile Naşit Tiyatrosu ve okullarda sahnelenen Dostluk Bahçesi, Kuklacı Aranıyor, Korsan, Dikkat Uzaylı Çıkabilir ve Kahraman oyunlarına ilgi gösteren minikler gönüllerince eğlendi. Çocuklara ücretsiz tiyatroyu ayağına götüren Yıldırım Belediyesi, aynı zamanda anaokullarına yönelik Dede Korkut hikayelerini anlatan Masalcı Dede projesi ile de çocuklara keyifli anlar yaşattı.Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlamak maksadıyla ücretsiz tiyatro oyunları sahneliyoruz. Arkadaşlık, dostluk ve dayanışma kavramlarının anlatıldığı oyunlarla çocuklarımızın sosyal hayatlarını renklendiriyoruz "dedi.