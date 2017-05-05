05.05.2017 13:08:53

Çocuklar Vodafone'la 'Yarını Kodluyor'

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Süel:- 'Yarını Kodlayanlar projesi ile bugüne kadar 6 ilde bin 800'ü aşkın çocuğa kodlama eğitimi verdik. Önümüzdeki 1 yıllık süreç içinde 30 ilde 10 bin çocuğa eğitim vermeyi hedefliyoruz'- '400'e yakın Suriyeli çocuğa eğitim verdik ve eğitimleri devam ediyor. Genişleme planımıza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki operasyonumuzu da dahil edeceğiz'

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Yarını Kodlayanlar projesi ile bugüne kadar 6 ilde bin 800'ü aşkın çocuğa kodlama eğitimi verdik. Önümüzdeki 1 yıllık süreç içinde 30 ilde 10 bin çocuğa eğitim vermeyi hedefliyoruz." dedi.

Yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi vermek üzere Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında Habitat işbirliğiyle başlatılan "Yarını Kodlayanlar" projesinin gelecek dönem hedefleri, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır'ın katıldığı toplantıyla paylaşıldı.

Açılışta projeye ilişkin bilgi veren Süel, "Yarını Kodlayanlar" ile sadece teknoloji tüketen değil, üreten bir nesil yetiştirme hedeflerinden bahsederek, dünyada teknoloji ile yaşanan değişim ve dönüşüme işaret etti.

Tüm dünyada sürekli yeni meslekler ve mesleki fonksiyonların oluştuğunu belirten Süel, şunları söyledi:

"OECD raporuna göre, bugünün çocuklarının yüzde 65'i henüz keşfedilmemiş işlerde çalışacak. Diğer yandan, STEM eğitimi ve meslekleri yaygınlaşıyor. ABD'de yapılan tahminler, matematik, bilgisayar sistem analizi, sistem yazılımı ve biyomedikal mühendislik gibi alanlardaki mesleklerde 2020'ye kadar yüzde 65'e varan oranlarda artış beklendiğini gösteriyor.

Kodlama, dünya çapında STEM yaklaşımının ve eğitim müfredatlarının vazgeçilmez bir parçasını oluşturuyor. Çocuklara nasıl matematik öğretiliyorsa, kodlama da öğretiliyor. Bu global eğitim yaklaşımının önemli bir parçası olan kodlamanın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaygın bir eğitim politikası haline getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. "

Proje kapsamında bugüne kadar 6 ilde bin 800'ü aşkın çocuğa kodlama eğitimi verdiklerini dile getiren Süel, bugünden itibaren başlayan önümüzdeki 1 yıllık süreç içinde 30 ilde 10 bin çocuğa eğitim vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Hasan Süel, Şubat ayında projeyi Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli çocukları kapsayacak şekilde genişlettiklerine işaret ederek, "400'e yakın Suriyeli çocuğa eğitim verdik ve eğitimleri devam ediyor. Genişleme planımıza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki operasyonumuzu da dahil edeceğiz. Yeni dönemde çocuklarımıza IoT gibi uygulamaları kodlayabilecekleri Arduino eğitimleri de vereceğiz. Başarılı öğrencilerimizi vizyonlarını artırmak üzere yurtdışına götürerek önemli global platformlarla tanıştıracağız." şeklinde konuştu.

- "Türkiye'de kodlama yakın zamanda zorunlu ders haline gelecek"

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır dernek bünyesinde yaptıkları çalışmalara atıfta bulunarak, sahada 81 ilde 3 bin gönüllü eğitmenleri olduğunu söyledi. Türkiye'de kodlamanın ders olarak yer almamasının önündeki en büyük engeli, "yetişmiş insan gücünün olmaması" olarak açıklayan Hazır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim bu networkümüz buna cevap veriyor. 2008'de Vodafone ile Bilgisayar Bilmeyen Kalmayacak projemiz ile 81 ilde binlerce gönüllü bilişim elçimizle 1 milyon kişiye bilgisayar kullanmayı öğrettik. Şimdi bu başarılı ağ çocuklara kodlama öğretmek için büyük bir potansiyel sunuyor. 'Yarını Kodlayanlar' projemizi yeni döneminde bir üst seviyeye taşıyoruz ve tüm Türkiye'yi kapsıyoruz.

Çocuklarımızın dijital yetkinliklerini artırmak için onlara Arduino eğitimleri vereceğiz. Bu eğitimlerle çocuklarımıza yeni ufuklar açacağız. Göreceksiniz ki Türkiye'de kodlama yakın zamanda zorunlu ders haline gelecek."

- "Çocuk hackathon'larına yaklaşık 590 çocuk katıldı"

Toplantıda verilen bilgilere göre, projede önümüzdeki 1 sene içinde 30 ilde 135 eğitmenle 10 bin çocuğa ulaşmak hedefleniyor. Suriyeli çocuklara da kodlama eğitimi verilen proje kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin operasyona dahil edilmesi ve Lefkoşalı çocuklara kodlama öğretilmesi, başarılı çocukların yurtdışına götürülmesi amaçlanıyor.

Çocuklara temel kodlama programı Scratch'in yanı sıra yeni dönemde, Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamalarının kodlanmasına yönelik Arduino eğitimleri de verilecek. İlk etapta, İstanbul'da yaşları 10-14 arasında değişen 100 öğrenciye 10 eğitmenin yönetiminde verilecek Arduino eğitimlerinin ardından ulusal bir kamp düzenlenecek. Başarılı öğrenciler yurtdışına götürülerek kodlama alanında dünyanın önde gelen platformlarıyla tanıştırılacak.

Eğitimlerin ardından bir günlük hackathon'lar düzenlenerek çocuklara takımlar halinde aynı ortamda belli bir sürede inovatif fikirlerini kodlara dökme imkanı sunuluyor. Projeyle bugüne kadar 5 ilde düzenlenen, Türkiye'nin en kapsamlı çocuk hackathon'larına yaklaşık 590 çocuk katıldı.

Yeni dönemde de toplam 5 ilde hackathon düzenlenerek yaklaşık 500 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Projenin uygulandığı iller İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Edirne, Bursa, Manisa, Afyon, Denizli, İzmir, Aydın, Antalya, Mersin, Adana, Samsun, Trabzon, Düzce, Rize, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Gaziantep, Kars, Erzurum, Elazığ, Erzincan, Ankara, Kayseri, Konya, Eskişehir, Sivas, Lefkoşa olarak açıklanırken, toplantıya "Yarını Kodlayanlar" projesini deneyimlemiş öğrenciler, velileri ve eğitmenleri de katıldı.



