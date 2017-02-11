12.02.2017 11:59:39

Çocuklar öğrendiklerini ailelerine öğretiyor

Bağcılar'da hizmete sunulan 'Çocuk Öğretiyor' projesi kapsamında Bilgi Evi öğrencileri değişik branşlarda öğrendikleri bilgi ve aktiviteleri anne ve babalarına aktarıyor. Her cumartesi günü ilçedeki 16 Bilgi Evi'nde etkinlikler düzenlenirken, aynı zamanda aile ortamının sıcaklığı da yaşanıyor.

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Bağcılar'da hizmete sunulan "Çocuk Öğretiyor" projesi kapsamında Bilgi Evi öğrencileri değişik branşlarda öğrendikleri bilgi ve aktiviteleri anne ve babalarına aktarıyor. Her cumartesi günü ilçedeki 16 Bilgi Evi'nde etkinlikler düzenlenirken, aynı zamanda aile ortamının sıcaklığı da yaşanıyor.Bağcılar Belediyesi, öğrencilerin vakitlerini en iyi şekilde değerlendirdiği Bilgi Evleri'nde "Çocuk Öğretiyor" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Bilgi Evi'ni ziyaret eden veliler, cumartesi günlerini çocuklarıyla geçiriyor. Öğrenciler, velilerine mangala, abalone, satranç ve masa tenisi gibi birçok etkinliği öğretiyor. Veliler, ayrıca çocukları ile folyo kabartma, resim çalışması, kağıt telkari, kaligrafi gibi el beceresi gerektiren faaliyetlerde bulunuyor. Ayrıca 16 Bilgi Evi'nde 40 bini aşkın öğrenci değişik branşlarda kurs görüyor. Toplam 52 aktif kulüpte eğitim gören öğrencilere Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve İngilizce olmak üzere 5 ana branşta da haftanın 5 günü 1'er saat ders veriliyor."Velilerin Bilgi Evlerimize ilgisi artıyor"İlçede aile kurumunun daha da güçlenmesini hedeflediklerini ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Çocuk Öğretiyor" projesiyle ilgili, "Öğrencilerimize derslerine ve günlük yaşamlarına katkı sunacak bilgiler veriyoruz. Öğretmenlerimiz onlara fiziksel ve zihinsel önemi olan etkinlikleri öğretiyor. Çocuklarımız öğrendikleri bu faaliyetleri velileriyle paylaşsın istedik. Bunun yanı sıra anne ve babaların çocuklarıyla güzel vakit geçirmesini istiyoruz. Böylece velilerimizin de Bilgi Evlerimize ilgisi artacak. Daha aktif olarak çalışmalarımıza destek verecekler" dedi.Velilerin çocuklarının eğitimine destek olması amacıyla "Bilgili Anne" projesini de hizmete sunduklarını hatırlatan Çağırıcı, bu etkinlikler sayesinde çocukların kötü alışkanlıklardan ve sosyal medyanın zararlı etkilerinden korunduğunu sözlerine ekledi.