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Çocuklar mavi denizler için hayal etti
14.02.2017 10:45:59

Çocuklar mavi denizler için hayal etti

D-Marin Kids ve TURMEPA işbirliğiyle hayata geçirilen, çocukların doğaya yaklaşımlarına ışık tutarak bir bilim insanı gibi düşünmelerine, yeni fikir ve projeler üretmelerine katkı sağlamayı amaçlayan 'Yenilenebilir Enerji ve Denizlerimiz' Projesi'nin ilk eğitimi tamamlandı. Proje sayesinde çocuklar, denizdeki yaşamı ve denizlere sahip çıkmanın önemini dile getirip deniz ve doğa için projeler üretti.

D-Marin Kids ve TURMEPA işbirliğiyle hayata geçirilen, çocukların doğaya yaklaşımlarına ışık tutarak bir bilim insanı gibi düşünmelerine, yeni fikir ve projeler üretmelerine katkı sağlamayı amaçlayan "Yenilenebilir Enerji ve Denizlerimiz" Projesi'nin ilk eğitimi tamamlandı. Proje sayesinde çocuklar, denizdeki yaşamı ve denizlere sahip çıkmanın önemini dile getirip deniz ve doğa için projeler üretti.

Çocukların küçük yaşlardan itibaren denizle olan bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen D-Marin Kids ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucaklandığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla 22 yıldır çalışan TURMEPA, çocuklar için bir araya geldi. Bu sene ilk kez hayata geçirilen "Yenilenebilir Enerji ve Denizlerimiz" projesinin ilk eğitim süreci tamamlandı. D-Marin Kids ve TURMEPA proje kapsamında Dalaman, Bodrum ve Didim'deki 6 köy okulunda 200 öğrenci ile buluştu. 28 gün süren eğitimler için 2.465 km yol kat edildi.

"Yenilenebilir Enerji ve Denizlerimiz" Projesi, okul eğitimleri, proje çalışmaları, yarışma ve ödüllerle dolu bir içerikten oluştu. Okul ve marinalarda verilen eğitimler, 1 - 18 Kasım tarihlerinde Dalaman, Bodrum ve Didim köy ilkokullarında, 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirildi. Çocuklara denizi anlatmanın yanı sıra denizle buluşturmayı da amaçlayan proje kapsamında öğrenciler, bölgede bulunan D-Marin marinalarını ziyaret etti. D-Marin çalışanlarının da mentorluk yaptığı eğitimlerde çocuklar deniz ve marina hayatına dair bilgiler edindi.

Çocuklardan çevreci projeler

Proje ile çocukların sadece deniz hayatına değil, tüm doğayı algılamalarına ışık tutmak ve bir bilim insanı gibi düşünerek yeni fikir ve projeler üretmelerine katkı sağlamak amaçlandı. Çocukların araştırma, sorgulama, birlikte hareket ederek takım halinde düşünebilme becerilerinin gelişimine katkı sağlanırken, bir projenin nasıl yapılacağı ve nasıl hayata geçirileceği konusunda da eğitim verildi. Kendi projelerini yaratan çocukların çalışmaları genel bir değerlendirme sonrasında ödül kazandı. Yaratıcı ve akılcı düşünme, çözüm odaklı olma, keşfetme ve paylaşma becerilerini geliştirmeyi öğrenen çocuklar, denizlerin temiz kalması için fikirlerini sundular.

Toplam 12 projenin değerlendirildiği yarışmada Didim'deki Balat İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin hazırladığı "Su Kaplumbağası Tospik" ve Bodrum'dan Yukarı Mazı İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin hazırladığı "Hayalimizdeki Mavi için Elele" projeleri birinciliği paylaştı.
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