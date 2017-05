11.05.2017 16:20:25

Çocuklar Hıdırellezi kutladı

Üsküdar Belediyesi Kuzguncuk Bostanı'nnda düzenlediği Hıdırellez ve fide dikim şenliğinde çocuklar fide dikti.Üsküdar Belediyesi, yazın gelişinin habercisi olan Hıdırellez ve Fide Dikim Şenliği düzenledi. Kuzguncuk Bostanı'nda düzenlenen geleneksel Hıdırellez ve fide dikim şenliğinde çocuklar fideleri toprakla buluşturdu. Etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.Etkinliğe katılanlara çeşitli sebze ve meyvelerin fideleri dağıtıldı. Öğrenci ve vatandaşlar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte fideleri toprağa dikti. Fidelere can suyu veren çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Öğrencilerden oluşturulan müzik grupları alanda mini konser verdi.Etkinlikle ilgili konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Üsküdar'da özellikle Hıdırellez Bayramı ve fide dikim şenliği Kuzguncuk'taki bu bostanda yapılınca çok anlamlı oluyor. Kuzguncuk çok özel bir yer. Dünyada Üsküdar denilince akla gelen ilk yerlerden birisidir Kuzguncuk. Kuzguncuk'ta her coğrafyadan her dinden insan var. Burası tam bir hoşgörü şehri. Tam bir kardeşlik ve sevgi ikliminin buluştuğu yer. Hıdırellezin Türkiye'de en iyi kutlanacağı yer neresi Kuzguncuk. Bugün burada toprakla suyu, toprakla fideyi buluşturuyoruz. Bu fideleri bu fidanlarımız dikiyorlar. Hepsi bizim gencecik fidanlarımız yavrularımız. Hıdırellez barışın sevginin müjdecisidir. Bu yavrularımız ve bu fidelerimizle birlikte dünyaya mesaj veriyoruz; artık çocuklar ağlamasın çocuklar öksüz yetim kalmasın. Savaş çatışma kan gözyaşı olmasın" dedi.