18.02.2017 10:14:41

'Çocuklar flütten önce 'Ney'i öğrenmeli'

Eskişehir'de, Türk sazı olarak anılan ve tasavvuf müziğinin bir simgesi haline gelen 'Ney' ustası Yavuz Kenarda, "Çocukların flütten, melodikadan haberleri varken kendi kültürlerine ait olan ney üflemenin sırrından haberleri yok. Önce flütü öğreniyorlar ama önce neyi bilmeleri lazım. Bizim üzüntümüz küçük çocukların neyden haberdar olmamaları" dedi.Odunpazarı Bölgesinde bulunan Kurşunlu Külliyesinde, eskiden çilehane olarak kullanılan atölyesinde 2010 yılından beri 'Ney' yapımıyla uğraşan ney ustası Yavuz Kenarda, babasının neyzen ve ney yapımcısı olmasından dolayı küçük yaşlardan beri kendisinin müzikle iç içe olduğunu söyledi. Babasının 25 yıldan beri neyzenlik, 15 yıldır da ney ustalığı yaptığını belirten Kenarda, kendisinin Tenis Antrenörlüğü mezunu olduğunu, şu an Anadolu Üniversitesinde ikinci üniversitesini okuduğunu ve babasıyla beraber Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeleri olduğunu ifade etti."Çocukların kültürümüzden haberleri yok"Vatandaşların neye ilgisinin olduğunu ama hayat şartlarından dolayı sanata fazla vakit ayıramadıklarını dile getiren Kenarda, "Genel olarak vatandaşlar neyin normal bir enstrüman olmadığının farkında. Bizim üzüntümüz küçük çocukların neyden haberdar olmamaları. Yani küçük çocukların flütten, melodikadan haberleri varken kendi kültürlerine ait olan ney üflemenin sırrından haberleri yok. Önce flütü öğreniyorlar ama önce neyi bilmeleri lazım. Neyin çok fazla sokakta üflenmemesi gerekiyor. Gençler neye ilgili. Benim şu anda 4 yaşından 70 yaşına kadar öğrencim var. Ama popüler kültürden dolayı daha çok Batı'ya bir özentilik var, neyi ikinci plana atıyorlar ama büyük bir kitlede neyi ön planda tutuyor" ifadelerini kullandı."Ney çalınmaz üflenir""Bu ekstra efor istemeyen üflemeli bir saz. 70 yaşındaki bir insan da ney üfleyebilir" diyen ney ustası Kenarda şunları dile getirdi:"Yeter ki neyin ney olduğunu bilsinler. Her yerde ve her tür müzikte ney üflenmemesi gerekiyor. Klasik Türk Müziğini iyi bilmek lazım, tabi ki Batı'dan da alacağımız önemli bilgiler var ama önce kendi kültürümüzü bilmeliyiz. Ney çalınmaz, üflenir. Böyle diyenlerin de kalbini kırmamak, hoşgörülü davranmak gerekir" şeklinde konuştu.