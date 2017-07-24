24.07.2017 13:55:13
'Çocuklar Duymasın' zirvede döndü!
23 Temmuz tarihinin izlenme oranları belli oldu. İlk bölümüyle ekrana gelen 'Çocuklar Duymasın' dizisi 1. sıraya oturdu.
23 Temmuz tarihinin izlenme oranları belli oldu. İlk bölümüyle ekrana gelen "Çocuklar Duymasın" dizisi 1. sıraya oturdu.
23 Temmuz tarihinde; Total'de Kanal D'de ilk bölümüyle ekrana gelen "Çocuklar Duymasın" dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada "Çocuklar Duymasın"ın tekrarı, 3. sırada ise FOX'ta yayınlanan "İlk Buluşma" yer aldı.
AB'de, "Çocuklar Duymasın" 1. olurken, 2.'lik "Çocuklar Duymasın"ın tekrarının, 3.'lük ise "İlk Buluşma"nın oldu.