10.05.2017 11:38:05

Çocuklar çizdi, büyükler dokudu

El dokuması halı ve kilimde çocukların unutulduğunu fark eden Sultan Gençtürk'ün dokuduğu çocuk odası halıları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihi Havagazı Fabrikasında İzmirliler ile buluşacak.

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El dokuması halı ve kilimde çocukların unutulduğunu fark eden Sultan Gençtürk'ün dokuduğu çocuk odası halıları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihi Havagazı Fabrikasında İzmirliler ile buluşacak.Salihli Belediyesinde halıcılık kursu veren öğretmen Gençtürk'ün "Çocuklar Çizdi, Biz Dokuduk" adlı projesi kapsamında hazırlanan rengarenk halıların yer aldığı "Çocuk Odası Halıları Sergisi" 11 Mayıs Perşembe günü saat 18.00'de Tarihi Havagazı Fabrikasında İzmirliler ile buluşacak.Serginin 20 Mayıs 2017 tarihine kadar devam edeceğini ifade eden Sultan Gençtürk, "Çocuğumun hastalığı nedeniyle üç yıldan fazla bir süre hayatım Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde geçti. Odalarından, koridorlardan dünyayı tanımaya çalışan çocuklara çeşitli çizimler ve duvar resimleri yapmıştım. Fark ettiğim konulardan biri, o küçük gözlerin kendisine hazır verileni değil, hayallerinde yarattığı renkleri, desenleri ve şekilleri tercih ettiğiydi. İşte tam bu yüzden 'çocuk' konusu ilgimi çekmişti. Şimdi çocuk odalarını aynılıktan kurtarmayı hedefliyorum. Onların resimleriyle geleneksel el dokumacılığını buluşturup kendi tasarımlarını yaşamlarının içine sokmak, özgüvenli ve üretken çocuklar yetiştirmeye aracı olmak istiyorum. Bunun yanında yeni kuşaklara geleneksel dokumamızı sevdirebilir ve bu özgün sanatımızın yaşamasına katkı sağlayabilirsem ne mutlu bana" dedi.