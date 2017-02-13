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Çocuklar balığı çizgi film kahramanlarıyla sevecek
13.02.2017 12:18:55

Çocuklar balığı çizgi film kahramanlarıyla sevecek

Türk su ürünleri sektörü, 2000 yılı sonrasında ihracatta yakaladığı başarıyı iç tüketimde de yakalamak için iç piyasada tüketimi arttırmak için güç birliği yapacak. Sektör temsilcilerinden, çizgi film karakteri Temel Reis'in çocuklara ıspanağı sevdirdiği gibi, bir çizgi film karakterleriyle çocuklara balığı sevdirme önerisi geldi.

Türk su ürünleri sektörü, 2000 yılı sonrasında ihracatta yakaladığı başarıyı iç tüketimde de yakalamak için iç piyasada tüketimi arttırmak için güç birliği yapacak. Sektör temsilcilerinden, çizgi film karakteri Temel Reis'in çocuklara ıspanağı sevdirdiği gibi, bir çizgi film karakterleriyle çocuklara balığı sevdirme önerisi geldi.

"Haftada iki gün balık yaşam boyu sağlık" sloganıyla Türkiye'deki iç tüketimi 7-8 kg. seviyelerinden 15 kg.'a çıkarmayı amaçladıklarını anlatan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıltan, önümüzdeki süreçte iç tüketimi arttırmak için iç piyasaya yoğunlaşacaklarını kaydetti.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği tarafından Çeşme Sheration Oteli'nde düzenlenen "Su Ürünleri Sektör Değerlendirme Toplantısı" sektörün tüm taraflarını bir araya getirdi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tüketimi arttırmaya destek olsun

2003 yılı sonrasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Türkiye'de su ürünleri üretimini arttırmak için üretime 1 milyar lira destek verdiğini, bu desteklerin Avrupa'da soruşturmaya konu olması üzerine levrek ve çipurada üretime verilen desteğin kaldırıldığını hatırlatan Kızıltan, "Su ürünleri sektöründe arz talebi geçmiş durumda. Üretimde sorunumuz yok. Sorun tüketimi arttırmada. Bundan sonraki süreçte bakanlıktan beklentimiz tüketimi arttıracak politikalara destek vermesi" diye konuştu.

Ev hanımları evde balık pişirecek

Ev hanımlarının evde yaptıkları yemeklerde balık yapmaktan çekindiklerini, balığın restoranlarda tüketildiğini savunan Kızıltan, ev hanımlarının menülerine balığı alması ile ilgili de çalışmalar yapacaklarını dile getirdi. Toplantıda söz alan sektör temsilcileri, sektörün tüm taraflarının yer aldığı merkezi yapı kurulmasını, bu merkezi yapının oluşturacağı stratejik eylem planına göre iç piyasada tüketimi arttıracak politikaların belirlenmesini ve hayata geçirilmesini istediler. Bu öneri sektör temsilcilerince benimsendi.

"Somon'un olduğu her pazarda olacağız"

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıltan, önümüzdeki dönemde iç piyasaya yoğunlaştıkları gibi ihracat pazarlarında da tanıtım çalışmalarını kesintisiz sürdürecekleri bilgisini paylaştı.

Ekonomi Bakanlığı'nın ihracatçılara verilebilecek destekleri en üst seviyede verdiğini anlatan Kızıltan, "Seyahatlerde uçak biletini veriyor, bazı destek türlerinde konaklamayı karşılıyor, prestijli fuarlarda yüzde 70 katılım bedelini ödüyor. Biz de somonun olduğu her yerde olup Türk su ürünlerinin tanıtımını yapacağız ve ihracatımızı arttırma çabası içinde olacağız. Norveç'in 2016 yılı somon ihracatı 6.5 milyar dolar bizim toplam ihracatımız ise 793 milyon dolar, daha gideceğimiz çok yol var" diyerek sözlerini tamamladı.

"Sektörle ortak hareket edeceğiz"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay su ürünleri sektörünün iç piyasa ve ihracatta başarılı olmak için GTHB ile işbirliği yapmasının çok önemli olduğuna işaret etti.

İç tüketimi arttırmak için su ürünleri sektörüyle ortak hareket etmeye hazır oldukları bilgisini veren Atalay, "TBMM'de GTHB'nın bütçesi görüşmeleri sırasında Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliğimizin desteğiyle balık ikramımız oldu. Orada milletvekillerimizden bu balıkların nasıl tüketilmesi gerektiği ile ilgili sorular geldi. Biz, bu seviyeye balığı tam olarak tanıtamamışsak kusuru biraz da kendimizde aramalıyız" diyerek sektörü öz eleştiri yapmaya çağırdı.

6111 sayılı kanundaki balık çiftliklerini kiralama yetkisinin İl Özel İdarelerine ve Belediyelere geçmesinin gündeme geldiğini ve sektörde 2011 öncesi döneme dönüşün söz konusu olduğunu ifade eden Atalay, sektörle ortak hareket ederek, kiralamaların 2 yıl daha Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında kalmasını sağladıklarını bunun da bakanlık ile su ürünleri sektörünün işbirliğinin devamlılığının önemini ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.
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