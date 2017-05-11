11.05.2017 10:38:48

Çocuklar anneleri için koku tasarlayacak

Anneler Günü dolasıyla 11-14 Mayıs tarihlerinde Palm City Mersin AVM, CarrefourSA Bursa AVM ve CarrefourSA İçerenköy AVM'de gerçekleştirilecek etkinlikte çocuklar, anneleri için özel kokular üretecek

Anneler Günü dolayısıyla Palm City Mersin AVM, CarrefourSA Bursa AVM ve CarrefourSA İçerenköy AVM'de gerçekleştirilecek etkinlikte çocuklar, anneleri için özel kokular tasarlayacak.

Palm City Mersin AVM, CarrefourSA Bursa AVM ve CarrefourSA İçerenköy AVM'nin yönetim şirketi CEFIC'ten yapılan açıklamaya göre, Anneler Günü'nde binlerce çocuk, annelerine kendi imal edecekleri kokuları hediye edecek.

Dünyanın en fedakar ve yürekleri şefkat dolu varlıkları olan annelerin gününü daha anlamlı kutlamak adına minikler, mutluluk kokan bir etkinlikte buluşuyor.

"Dünyanın Unutulmayan Tek Kokusu" sloganıyla hayata geçirilecek "Anne Kokusu" kampanyasıyla, Palm City Mersin AVM, CarrefourSA Bursa AVM ve CarrefourSA İçerenköy AVM'de çocuklar annelerine özel koku üretmek için bir araya gelecek.



Anne sevgisini ön plana çıkaran etkinlikte minikler, bir tutam çiçek kokusuna sevgilerini de katarak annelerine vücut spreyi hazırlayacak.

Anneler Günü özelinde 3 AVM'de 11-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik, AVM ziyaretçilerine özel anlar yaşatırken, henüz annesine ne alacağına karar verememiş çocuklara da hediye konusunda yardımcı olacak.