04.05.2017 12:13:04

Çocuk Trafik Parkı'nda sona doğru

Başiskele Belediye tarafından yapımına devam edilen Çocuk Trafik Parkı'nın bir süre sonra açılması bekleniyor.

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Başiskele Belediye tarafından yapımına devam edilen Çocuk Trafik Parkı'nın bir süre sonra açılması bekleniyor.Yapımında son aşamaya gelinen Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın kısa bir süre sonra açılması planlanıyor. 7 bin metrekarelik parkın bitmesini çocuklar da sabırsızlıkla bekliyor. Daha açılmadan çocukların akınına uğrayan parkta eğitim pistinin trafik işaretleri, yol çizgileri tamamlanırken çocuk parkının oyun grupları koyularak zemin kauçukla kaplandı.