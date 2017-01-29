29.01.2017 14:13:36

Çocuk Senfoni Orkestrası Bergama'da

Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesinin harika çocukları 'İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası', Bergama Kültür Merkezi BerKM'de muhteşem bir konser verdi.

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Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesinin harika çocukları "İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası", Bergama Kültür Merkezi BerKM'de muhteşem bir konser verdi.Bergama Belediyesinin daveti üzerine 90 kişilik kadrosuyla BerKM'de sahne alan İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası,Bergamalılar tarafından beğeniyle izlendi. Ramazan Albayrak şefliğinde verilen konseri Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile birlikte seyretti. Yerli eserlerin yanı sıra dünyaca ünlü klasik eserleri de seslendiren Çocuk Senfoni Orkestrası dakikalarca ayakta alkışlandı. Konser sonrası sahneye çıkan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, çocukları teker teker kutladı. Katılımlarından dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a üzerinde Bergama Akropolünü betimleyen parşömenden yapılmış bir tablo hediye eden Başkan Gönenç, "Konseri beğenerek, coşkuyla ve duygulanarak izledim. Ülkenin böyle sıkıntılı günlerinde bizim umudumuzu yeşerttiler. Böyle şeylerle hayatın nasıl değişebileceğini, nasıl güzelleşebileceğini gördük. Bu çocuklar hepimizin umutlarını yeşertiyor. Bu umutların yeşermesinde büyük emeği olan başta Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi."800 kişilik dev orkestra olma yolundayız"Başkan Gönenç'in ardından söz alan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Öncelikle sevgili başkanı böyle bir kültür merkezini Bergama'ya kazandırdığı için kutluyorum. Bizim bu orkestrada 400 çocuğumuz var. Ancak koromuza daha çok çocuk katılmak istediği için yeni bir girişimde bulunduk. Şimdi yeni bir 400 çocuğumuzu alarak Türkiye'de dev bir orkestra olacağız. 800 çocuğumuzla yolumuza devam edeceğiz. Tabii enstrümanlar çok maliyetli bir iş. Ancak çoğu yerde kömür, yiyecek yardımı yapılır ama Eskişehir'de halkımız enstrüman bağışı yapmaya başladı. Çünkü şöyle bir sloganla yola çıktık, 'Bir enstrüman, bir çocuğumuzu kurtarır.' Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.