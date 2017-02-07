07.02.2017 12:18:15

Çocuk Meclisi üyeleri, ilk çocuk kütüphanesinde

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Ali Dayı Çocuk Kütüphanesini ziyaret etti.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Ali Dayı Çocuk Kütüphanesini ziyaret etti.Başkent'in eski valilerinden merhum Hamdullah Şükrü Kenanoğlu'nun vasiyeti üzerine 1985 yılında kurulan kütüphanede, Çocuk Meclisi üyeleri, okul öncesi çocuklar ile 7-15 yaş grubu için düzenlenmiş katları dolaşarak, rengarenk döşenmiş binada, kitaplar arasında keyifli bir ziyaret gerçekleştirdi.Kütüphane yetkilileri, çocuklara okuma bilinci ve kitap sevgisi kazandırması bakımından öncü ve örnek bir görev üstlenmiş olan kütüphanede 20 binden fazla kitabın bulunduğunu ve her gün yaklaşık 100-150 çocuğun ziyaret ettiğini söyledi. Çocuk Meclisi üyelerinin sorularını da yanıtlayan yetkililer, çocuklar için kitap tavsiyesinde bulundu.